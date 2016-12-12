La Ricevitoria Marcianò organizza ‘Più doni più sorrisi’
Dal 12 al 22 dicembre un giocattolo nuovo o usato in buone condizioni per i bambini ospitati nelle strutture di accoglienza della città
12 Dicembre 2016 - 17:59 | di Redazione
“Per il terzo anno consecutivo la Ricevitoria Marciano’, per aiutare i bambini meno fortunati ospitati nelle strutture di accoglienza di Reggio Calabria, organizza “più doni più sorrisi” dona un giocattolo e diventi milionario!!. L’iniziativa consiste nel portare un giocattolo in ricevitoria nuovo e/o usato (in buone condizioni) per donare un sorriso a tutti i bambini meno fortunati della nostra città.
I giocattoli verranno successivamente distribuiti dai volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Reggio Calabria. La raccolta dei giocattoli si svolgerà a partire dal 12 al 22 dicembre presso la ricevitoria, tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00. Per ringraziare coloro che parteciperanno la ricevitoria regalerà loro una schedina del superenalotto e chissà che la fortuna decida di premiare la generosità facendovi diventare milionari. Ringraziamo tutti coloro che potranno supportarci in questa preziosa attività!
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