A distanza di sei mesi ritorna il match Napoli-Royal Team Lamezia: sarà la prima trasferta stagionale in Serie A per la squadra del presidente Mazzocca, di scena domani in anticipo a Marigliano alle ore 18.00 contro il Napoli del tecnico Battistone. Intanto la Divisione Calcio a 5 ha stabilito il recupero, dopo il rinvio della prima giornata, di Olimpus Roma-Royal, si giocherà mercoledì 14 novembre alle ore 17.30.

Il duello della scorsa stagione con il Napoli

Ovviamente Royal concentrata per questa trasferta partenopea che riporta alla mente degli sportivi lametini l’appassionante duello con Napoli della scorsa stagione. Allora fu doppia vittoria per la Royal, impostasi 5-2 all’andata in trasferta e 3-2 nell’ultima e decisiva gara di Pentone dello scorso 29 aprile, che sigillò il salto di categoria della Royal. A distanza di qualche mese seguita poi dallo stesso Napoli ripescato dopo la fusione con l’Afragirl.

Partenza shock per Napoli della brasiliana De Oliveira e del bomber Vecchione (ex Afragirl): sconfitte pesanti nelle prime due gare, in casa col Bisceglie (0-5) e domenica a Firenze (7-0), beccando in totale ben 12 gol. Guai però, in casa-Royal, a cullarsi sulla doppia sconfitta delle partenopee, che ovviamente vorranno riscattarsi.

Verso uno scontro salvezza anticipato

Dal canto suo la squadra di mister Ragona, anch’essa a zero punti ma dopo una sola gara, vista la sosta forzata all’esordio, ha lavorato sodo in settimana per presentarsi a questo che si presenta come uno scontro-salvezza anticipato, nelle migliori condizioni possibili. Occorrerà la stessa sagacia tattica mostrata soprattutto nel primo tempo con Milano, ma nel contempo bisognerà migliorare nella fase offensiva, essendo più incisive. Purtroppo non ci sarà ancora Kale, in attesa di transfer, ma recupera Gatto dalla squalifica. Peso dell’attacco sulle spalle di Saraniti e De Sarro in particolare, ma ovviamente dovranno essere le più esperte ad assistere le più giovani, e magari provarci anche loro stesse nella finalizzazione vera e propria.

Partenza nella mattinata di domani, e inizio di gara (ore 18) alquanto insolito per la Royal che dovrà fare di necessità virtù.

CONVOCATE: Cacciola, Fragola, Rovito, Furno, De Sarro, Saraniti, Mauro, Nasso, Di Piazza, Gatto, Giuffrida. All. Ragona

ARBITRI: Davide Vari di Frosinone e Roberto Galasso di Aprilia. Crono: Tommaso Vallecaro di

Salerno.