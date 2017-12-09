Durante il Collegiale della Nazionale Italiana di Karate FIJLKAM svolto in Calabria presso il CUS dell’Università di Cosenza, in presenza del Vice Presidente Nazionale settore Karate della FIJLKAM, dott. Sergio Donati, degli Atleti della Nazionale Italiana e di altri Maestri e Dirigenti FIJLKAM, il Prof. Riccardo Partinico ha consegnato un premio di riconoscenza al Presidente della Società Ginnico Sportiva Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, con la seguente motivazione letta pubblicamente dal Rappresentante degli Atleti Rossella Zoccali: “Al Prof. Giuseppe Pellicone, Dirigente Mondiale, Maestro di Sport e di Vita, per aver contribuito all’inclusione del Karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Con stima, gratitudine, amicizia ed affetto. Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici della S.G.S. Fortitudo 1903.”

Il Prof. Giuseppe Pellicone, reggino, è Membro d’Onore della Federazione Mondiale di Karate, Presidente Onorario della Federazione Europea, Presidente Onorario delle Federazioni del Mediterraneo e Presidente Onorario della FIJLKAM, ha lavorato e mediato per almeno cinque quadrienni olimpici affinché il Karate ottenesse i giusti riconoscimenti. Finalmente, .il Comitato Internazionale Olimpico ha incluso il Karate tra le 32 discipline sportive che saranno presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’unica Federazione di Karate che potrà rappresentare l’Italia è la FIJLKAM con il suo presidente nazionale, il reggino dott. Domenico Falcone.

Nella foto da sinistra:

dott. Sergio Donati, prof. Giuseppe Pellicone, prof. Riccardo Partinico