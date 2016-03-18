‘La salute in movimento’, il convegno dedicato ai giovani per un corretto stile di vita

Sedentarietà e scorretta alimentazione al centro del convegno del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 dedicato ai giovani delle scuole reggine

“La salute in movimento” è il titolo del convegno in programma sabato prossimo 19 marzo alle ore 9.00, presso l’auditorium “Nicola Calipari” del Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria.

L’incontro, organizzato dal Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, è patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalle Amministrazioni Comunale e Provinciale di Reggio Calabria e dal CONI Calabria.

Lo scopo del convegno è sensibilizzare i giovani alla conoscenza dei danni provocati dalla sedentarietà e da una scorretta alimentazione, educandoli verso un percorso virtuoso per il raggiungimento delle buone prassi per un corretto stile di vita.

Al Convegno ideato da Paolo Albino, socio del Club Rotary RC Sud presieduto dal dottor Antonio Signorello, nell’anno dedicato alla “Prevenzione delle malattie metaboliche”, parteciperanno anche Giuseppe Falcomatà Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa Presidente della Provincia di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro Consigliere Regione Calabria e Maurizio Condipodero Presidente Coni Calabria. Sono previsti, tra l’altro, interventi di esperti professionisti per approfondire temi specifici.

All’incontro presso l’auditorium “Calipari” prenderanno parte, attraverso una rappresentativa di alunni e docenti, il Liceo Scientifico “L. da Vinci”, il Liceo Scientifico “A. Volta”, il Convitto Nazionale “Campanella”, l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Villa San Giovanni” e l’Istituto Comprensivo “Vitrioli – Principe di Piemonte”.