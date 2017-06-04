La scrittrice russa Alisa Ganieva ospite di Xenia Book Fair

Il 29 luglio 2017 alle ore 19.30 presso la splendida cornice del Parco della Mondialità a Gallico Superiore (RC) la nota scrittrice russa Alisa Ganieva sarà ospite protagonista della terza edizione di Xenia Book Fair – la Fiera Nazionale del Libro all’Aperto (sull’accoglienza) di Reggio Calabria organizzata dalla Leonida Edizioni. Alisa Ganieva è una scrittrice russa di 32 anni, considerata dalla critica una delle più interessanti autrici in circolazione. Debutta nel 2009 con Salam, Dalgat (Marco Tropea Editore), con questa opera si aggiudica il prestigioso premio Debut. Nel 2012 pubblica La montagna e il muro (Праздничная гора, AST, 2012), l’ultimo suo libro La montagna in festa (La Nuova Frontiera, 2015) “dal pentolone ribollente e colorato del Caucaso del nord, la giovane scrittrice pesca una fantasia distopica e le dà forma e architettura. La distopia è molto semplice: i russi innalzano un muro che isola il Daghestan dalla Federazione, consegnandolo alle folle di “barbuti” e alla loro Shari’a. Tutt’altro che semplice, invece, la struttura narrativa. Ancor meno lo sfondo sociale e affettivo in cui viene collocata”.