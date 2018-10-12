La Scuola di Basket Viola ha il nuovo team manager
Ferdinando Meduri si è accordato con la Scuola di Basket Viola: ex della Viola in A2 e del basket in carrozzina, ora riparte dal progetto giovanile
12 Ottobre 2018 - 09:35 | di Michele Favano
E’ già operativo per far bene in nero-arancio: Ferdinando Meduri si è accordato con la Scuola di Basket Viola.
Il team del Direttore Generale Donato Avenia ufficializza il nuovo Team Manager.
Sabato 13 ottobre 2018 Barrile e compagni giocheranno l’esordio nel campionato di C Silver contro il forte Nuovo Basket Soverato.
Al tavolo, con professionalità e voglia di fare ci sarà Ferdinando Meduri.
Meduri ha lavorato per la massima espressione del basket cittadino, la Viola Reggio Calabria in Serie A2 e si è dedicato al sociale con la Reggio Calabria Basket in carrozzina.
Oggi, riparte dal progetto giovanile targato Sbv con la consueta passione.
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