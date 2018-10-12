Ferdinando Meduri si è accordato con la Scuola di Basket Viola: ex della Viola in A2 e del basket in carrozzina, ora riparte dal progetto giovanile

E’ già operativo per far bene in nero-arancio: Ferdinando Meduri si è accordato con la Scuola di Basket Viola.

Il team del Direttore Generale Donato Avenia ufficializza il nuovo Team Manager.

Sabato 13 ottobre 2018 Barrile e compagni giocheranno l’esordio nel campionato di C Silver contro il forte Nuovo Basket Soverato.

Al tavolo, con professionalità e voglia di fare ci sarà Ferdinando Meduri.

Meduri ha lavorato per la massima espressione del basket cittadino, la Viola Reggio Calabria in Serie A2 e si è dedicato al sociale con la Reggio Calabria Basket in carrozzina.

Oggi, riparte dal progetto giovanile targato Sbv con la consueta passione.