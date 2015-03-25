La scuola “Carducci – V. Da Feltre” incontra Daniele Castrizio

Nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore”, il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, Rina Pasqualina Manganaro ha invitato il prof. Eligio Daniele CASTRIZIO, autore di “Storia di Reggio a fumetti”. Laureato in Lettere, presso l’Università degli studi di Messina, e ad oggi docente di Storia Economica della Moneta Medievale nel Corso di Laurea in Storia presso l’Università di Messina, il prof. Castrizio ha stimolato l’attenzione e l’interesse degli alunni coinvolti.

La presentazione del libro agli alunni

Gli allievi delle prime classi della Scuola Secondaria dell’Istituto, dopo aver portato a termine la lettura del testo guidati dai rispettivi docenti, hanno ascoltato la presentazione del libro offerta dal professore con spirito coinvolgente e in una dinamica di continua interazione.

“L’intento di far loro conquistare il senso di appartenenza alla propria città, nonché di comprendere l’importanza dell’identità storico-linguistica d’origine – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Manganaro – può esser ritenuto traguardo raggiunto, a giudicare dagli sguardi catturati degli allievi e dai loro opportuni interventi. L’incontro tenuto dal prof. Castrizio – ha proseguito la prof.ssa Manganaro – costituirà un valido punto di partenza verso nuovi e più alti traguardi quale la scelta della lettura rifugio ideale, spazio nel quale preservare i propri interessi e attraverso cui proteggersi dal mondo esterno. Tuttavia – ha concluso il Dirigente Scolastico – fondamentale rimane la conoscenza delle proprie origini perché si impara a difendere e ad amare solo ciò che ben si conosce. Nella fattispecie i nostri allievi potranno diventare cittadini attivi e consapevoli solo conoscendo fino in fondo la storia della loro terra.”