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La scuola “Carducci – V. Da Feltre” incontra Daniele Castrizio

Gli alunni delle prime classi incontrano l'autore di Storia di Reggio a fumetti dopo aver letto il libro in classe

25 Marzo 2015 - 16:39 | di Vincenzo Comi

Incontro del prof. Daniele Castrizio con gli alunni dell'Istituto Comprensivo Carducci - V. da Feltre

Nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore”, il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “CarducciV. da Feltre” di Reggio Calabria, Rina Pasqualina Manganaro ha invitato il prof. Eligio Daniele CASTRIZIO, autore di “Storia di Reggio a fumetti”. Laureato in Lettere, presso l’Università degli studi di Messina, e ad oggi docente di Storia Economica della Moneta Medievale nel Corso di Laurea in Storia presso l’Università di Messina, il prof. Castrizio ha stimolato l’attenzione e l’interesse degli alunni coinvolti.

La presentazione del libro agli alunni

Gli allievi delle prime classi della Scuola Secondaria dell’Istituto, dopo aver portato a termine la lettura del testo guidati dai rispettivi docenti, hanno ascoltato la presentazione del libro offerta dal professore con spirito coinvolgente e in una dinamica di continua interazione.

“L’intento di far loro conquistare il senso di appartenenza alla propria città, nonché di comprendere l’importanza dell’identità storico-linguistica d’origine – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Manganaro – può esser ritenuto traguardo raggiunto, a giudicare dagli sguardi catturati degli allievi e dai loro opportuni interventi. L’incontro tenuto dal prof. Castrizio – ha proseguito la prof.ssa Manganaro – costituirà un valido punto di partenza verso nuovi e più alti traguardi quale la scelta della lettura rifugio ideale, spazio nel quale preservare i propri interessi e attraverso cui  proteggersi dal mondo esterno. Tuttavia – ha concluso il Dirigente Scolastico – fondamentale rimane la conoscenza delle proprie origini perché si impara a difendere e ad amare solo ciò che ben si conosce. Nella fattispecie i nostri allievi potranno diventare cittadini attivi e consapevoli solo conoscendo fino in fondo la storia della loro terra.”

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