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La seconda edizione di ‘Euro Soul’ in Calabria

Dal 2 al 9 maggio il festival internazionale tocca sette città calabresi con il tema Ri-partire dall'Educazione, tra corsi Erasmus, incontri e una coppa sportiva

17 Aprile 2016 - 14:00 | di Federica Geria

Euro.Soul 2016, festival internazionale in sette città della Calabria

Dal 2 AL 9 maggio 2016, l’ Associazione JUMP – Gioventù in risalto propone la seconda edizione di EURO.SOUL in Calabria. Un Festival internazionale, co-organizzato con partner europei ed extra-europei e reso concretizzabile da una forte rete nazionale e locale. Euro.

Soul 2016 abbraccia ben 7 città della Calabria, da nord a sud – Catanzaro, Cosenza, Montepaone (CZ), Soverato (CZ), Locri (RC), Gioiosa Jonica (RC) e Acri (CS) – ed ospita docenti provenienti da scuole di Istanbul (TK) – Lisbona (PT) – Lodz (PL) – Guadalupa (FR). Con il patrocinio della Rappresentanza Italiana della Commissione europea e del Parlamento europeo, Euro.

Soul 2016 coinvolge La Sapienza “Università di Roma” e presenta per la prima volta nel Sud Italia la nuova edizione del libro “Le politiche economiche dell’Unione Europea”, edizione Mondadori scritto dal prof.Umberto Triulzi che ci raggiungerà per animare i momenti di dibattito e riflessione e per rispondere ad una una domanda semplice ma doverosa: dov’è l’Europa?

Le Università calabresi, UNICAL (Cosenza) e UMG (Catanzaro), sono partner ufficiali grazie agli interventi programmati del prof. Francesco Aiello e del prof. Vittorio Daniele. Un ruolo determinante, visto il tema scelto per l’edizione 2016 del Festival – “Ri-partire dall’Educazione” – lo giocano le Scuole (ben 7, non solo calabresi, fino ad ora sono coinvolte), le Associazioni e i luoghi di cultura (librerie: Ubik e Incontro) che aiuteranno nell’organizzazione e ospiteranno i diversi momenti del Festival.

Grazie ai progetti Erasmus Plus in cui JUMP svolge il ruolo di ente ospitante e formatore, è possibile partecipare a due corsi internazionali di una settimana che uniranno docenti europei ed extra europei per approfondire le tematiche del CLIL e dell’apprendimento linguistico non formale. Per i giovani under 35 residenti in Calabria, grazie all’alleanza strategica con la BCC-Montepaone, è stato possibile pubblicare il bando “JUMP IMPRESA” -scaricabile dal sito – che premia con 1000 Euro l’idea imprenditoriale vincente.

Torna la Coppa Schuman, questa volta a Catanzaro, resa possibile dal sostegno di Decathlon-Catanzaro e dalla sensibilità di tre società sportive locali che permettono così a più di 60 piccoli campioni di scoprire l’Europa sfidandosi in un torneo molto particolare. Anche l’evento lancio del Festival,Lunedì 2 Maggio ore 17:30, si sposta nel capoluogo di Regione con un incontro dedicato a stampa e TV in cui si presentano intenti e attività di Euro.

Soul 2016 che possono essere già scoperti visitando il nuovo sito del Festival – www.eurosoul.eu – che da oggi è online e che verrà quotidianamente aggiornato con l’ingresso di nuovi partner in continua adesione.

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