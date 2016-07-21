La sedicesima serata di Tabularasa dedicata interamente alla musica con Codex Kim
Alle 21.30 all'Arena dello Stretto la musica protagonista con Carlo Massarini e Mister Fantasy; prima, alle 19.30, Aliunde presenta il nuovo album
21 Luglio 2016 - 15:05 | di Redazione
Dedicata interamente alla musica, la sedicesima serata di Tabularasa | Il mondo con Mister Fantasy, Carlo Massarini, l’incontro, che all’ arena dello Stretto inizierà alle 21.30, si profila carico di emozioni per il ricordo dei bei tempi andati e di storia della musica e della musica “vista” per la prima volta in tv.
Mister Fantasy è stata, infatti, una trasmissione televisiva andata in onda su Rai 1 in quattro edizioni, dal 12 maggio 1981 al 17 luglio 1984. Una sorta di rotocalco televisivo dedicato alla musica rock. La prima trasmissione italiana riservata interamente ai videoclip musicali ideata da Paolo Giaccio e condotta da Carlo Massarini con la partecipazione di Mario Luzzatto Fegiz. Oltre a trasmettere in anteprima video musicali provenienti dall’estero, il programma produsse i videoclip di numerosi artisti italiani.
Prima dell’incontro, alle ore 19.30, sempre Arena dello Stretto, Aliunde presenta il suo nuovo album “Bonu e malu tempu” e subito dopo il talk dai videoclip si passa alla musica dal vivo con Codex Kim di Keem Ree Heena.