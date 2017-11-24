La squadra femminile di Karate della S.G.S. Fortitudo 1903, composta dalle atlete Alessandra Benedetto, Rossella Zoccali, Antonella Vadalà e Roberta Romanazzi, si è qualificata per disputare la finale nazionale del 32° Campionato Italiano Assoluto in programma ad Ariccia (Roma) il prossimo 25 novembre.

Le atlete, allenate dal Maestro Riccardo Partinico presso l’Accademia del Karate di Reggio Calabria, hanno un curriculum agonistico di tutto rispetto: Alessandra Benedetto, cintura nera 5° Dan è il capitano della Squadra, oltre ad essere Presidente della sezione reggina degli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, con le sue 19 medaglie vinte alle finali nazionali dei campionati italiani FIJLKAM, risulta essere l’atleta più titolata nella storia del Karate calabrese. Le altre tre componenti della squadra, Antonella Vadalà, Roberta Romanazzi e Rossella Zoccali, tutte campionesse regionali assolute, quest’ultima anche vincitrice della medaglia di bronzo agli ultimi Open Internazionali di Sicilia disputatisi a Siracusa lo scorso luglio, sono allenate adeguatamente per misurarsi con le atlete dei corpi sportivi militari e della nazionale italiana, Carabinieri, Fiamme Oro ed Esercito Italiano.

Il presidente della SGS Fortitudo 1903, prof. Giuseppe Pellicone, ha raccomandato alle atlete di difendere con onore i colori della società reggina e dello sport calabrese.

In piedi da sinistra: M° Riccardo Partinico, Alessandra Benedetto;

accosciate da sinistra: Rossella Zoccali, Antonella Vadalà, Roberta Romanazzi.