La Viola Basket si presenta al PalaCalafiore con un futuro tutt’altro che certo. L’Alfa Catania ha quattro sconfitte ed una sola vittoria nel derby contro Palermo, nelle cinque gare sino ad ora disputate. La grinta e la forza dei neroarancio, spinta dal pubblico del palazzo dello sport reggino punta a sorprendere i siculi.

PRIMO QUARTO. Diversi errori da parte di entrambe le compagini che sono entrate sul parquet con molto nervosismo. Fall da sotto rompe il ghiaccio. Agosta risponde per i siculi. Altri errori, 2 a 2 il punteggio. Fallucca mette la tripla del 5 a 2. Provenzani in allontanamento. (5-4). Fall subisce fallo e sbaglia entrambi i tiri liberi. Mastroianni risponde a Sadi. (7-6). Sadi da sotto. Carnovali realizza il 9 a 8 per i neroarancio. Tripla di Mastroianni per il 12 a 8. Agbogan da sotto. Consoli risponde. Carnovali dalla lunga distanza mette il 16 a 10. Sadi realizza uno dei tiri liberi a disposizione, il primo quarto si chiude sul 16 ad 11 per i padroni di casa.

Il secondo quarto: la Viola allunga fino al 43-21

SECONDO QUARTO. Carnovali apre il periodo con una tripla. Consoli da due. Agbogan subisce fallo e realizza un tiro libero disponibile portando la Viola sul 20 a 13. Carnovali in transizione penetra e segna. Risponde Gottini. (22-15). Carnovali segna in penetrazione. Vitale piazza una tripla e porta il punteggio sul 27 a 15. Gottini risponde. Paesano cerca e trova il tiro. (29-18). Mastroianni realizza in tapin. Nobile allo scadere mette il 33 a 18. Vitale realizza. (35-18). Alessandri in allontanamento mette una tripla. Nobile realizza da sotto il 40 a 18. Sadi segna da sotto il 40 a 20. Consoli realizza un tiro libero. Carnovali mette la tripla del 43 a 21, punteggio definitivo del secondo periodo.

TERZO QUARTO. Agosta realizza. Consoli per i siculi. (43-27). Nobile mette una tripla, anche Fallucca. (49-27). Alessandri segna da due. Alessandri segna e si prende il fallo. Realizza il tiro libero. Alessandri mette il suo decimo punto del match. Consoli mette una tripla. (56-30). Fall due punti. Provenzani da due per il 60 a 32. Mazzoleni mette una tripla. Vitale dopo una palla recuperata. Patanè mette entrambi i tiri liberi. Il terzo periodo si chiude sul 62 a 37 per i neroarancio.

L’ultimo quarto e il 77-38 finale

ULTIMO QUARTO. Mastroianni subisce fallo e realizza uno dei tiri liberi a disposizione. Carnovali mette quattro punti consecutivi. Agbogan piazza una tripla. Il punteggio è di 73 a 37. Grgurovic segna appena entrato. Vitale in penetrazione per il +40. Mazzoleni subisce fallo e realizza un solo tiro libero disponibile. Il risultato finale è di 77 a 38. Il tripudio è tutto neroarancio.

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Alfa Catania 77-38 (16-11; 27-10;19-16,15-1)

Viola Reggio Calabria: Ciccarello, Alessandri 14, Grgurovic 2, Fall 4, Fallucca 6, Agbogan 6, Carnovali 21, Mastroianni 10, Paesano 2, Nobile 7, Vitale 9, Scialabba. Coach: Mecacci. Assistenti: Trimboli, Motta.

Alfa Catania: Gottini 5, Consoli 10, Florio 2, Provenzani 4, Formica, Agosta 4, Vita Sadì 7, Patanè 2, Mazzoleni 4, La Spina, Abrano. Coach: Bianca. Assistente: Costa

Arbitri: Colombo, Quadrelli

QUI LA FOTOGALLERY A CURA DI ANTONELLO DIANO