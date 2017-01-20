La Sosta: al via la 30° rassegna internazionale Jazzmin

La Sosta è lieta di presentare la trentesima rassegna internazionale Jazzmin, che vedrà calcare il palco dello storico locale reggino da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.

Il calendario della rassegna

Fermati a La Sosta e fatti accarezzare dalle note della musica Jazz: ecco gli imperdibili appuntamenti della rassegna.

23 gennaio – Benny Benack 4tet: Benny Benack unisce la solidità trombettistica con una calda e avvolgente voce da crooner, capace di spaziare nell’intero repertorio jazzistico. Nel 2014 è stato semifinalista al prestigioso “Thelonious Monk International Competition” e Wynton Marsalis, in una recente intervista, lo ha indicato tra le nuove promesse del jazz internazionale.Ha vinto numerosi premi, tra cui: “Carmine Caruso International Jazz Trumpet Soloist Competition”, “National Trumpet Competition”, “National Trumpet Guild Jazz Competition”.

30 gennaio – Francesco Scaramuzzino trio: formato da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e F. Scaramuzzino al pianoforte. Il trio nasce con l’intento di re-inventare un nuovo spazio per la formula jazz trio e trae il suo materiale sonoro, innanzitutto, dalle composizioni del pianista, che riesce a fondere sapientemente il mainstream con i nuovi linguaggi compositivi, in particolare quelli provenienti dalla musica classica, unendo in modo originale i due mondi sonori all’apparenza così lontani fra di loro. Il trio ha già al suo attivo numerosi concerti in giro per l’Italia ed ha in progetto di registrare un nuovo CD.

6 febbraio – Mike Moreno 4tet: Originario di Houston, Texas, Mike ha iniziato a studiare musica formalmente al Liceo Houston per il Performing e Visual Arts. Dopo la laurea, si trasferisce a New York City con una borsa di studio per frequentare la New School University. Ha svolto tour con alcuni dei nomi più venerabili nel mondo del jazz. Ha registrato con numerosi grandi artisti, sia all’interno che all’esterno del genere Jazz e ha ricevuto nomination per un Grammy.

13 febbraio – Luca Acquino 4tet: Luca Aquino è tra i musicisti jazz italiani più apprezzati nel panorama internazionale. Il suo percorso artistico trova conferma nel 2007 quando pubblica con Universal Music Group il suo primo album da leader Sopra le Nuvole e un anno dopo registra Lunaria con cui vince il premio “Top Jazz”. Crea numerose collaborazioni con musicisti e artisti di fama mondiale; degna di nota è quella con l’artista Mimmo Paladino che lo portano allo registrazione di Chiaro, un lavoro in trio con una sezione ritmica norvegese e un ospite d’eccezione: Lucio Dalla. La passione per la sperimentazione sonora e le registrazioni in luoghi insoliti sono tra gli aspetti che lo caratterizzano e lo rendono “l’esploratore sonoro contemporaneo”.

20 febbraio – Robin Eubanks BNN trio experience: Robin è un’icona del jazz, fratello del chitarrista Kevin, del trombettista Duane e del bassista – trombonista Shane. E’ definito uno dei migliori trombonisti al mondo. Eclettico e aperto ad ogni sollecitazione, negli anni ottanta Eubanks ha gravitato soprattutto attorno al collettivo M-Base di Steve Coleman, per poi concentrarsi sull’onda lunga del hard bop nelle formazioni di Art Blakey, Elvin Jones e McCoy Tyner e infine maturare come leader di varie elastiche aggregazioni.

13 marzo: Alessandro La Corte 5tet: quintetto, guidato dal talentuoso pianista salernitano. Alessandro La Corte – piano, Rhodes, Carla Marciano – alto & sopranino sax, Daniele Scannapieco – tenor sax, Marco de Tilla – contrabbasso, Luigi Del Prete – batteria.

27 marzo – Dino Rubino on air trio: eclettico pianista e trombettista, tra i maggiori nuovi talenti del jazz italiano. Nel corso degli anni ha suonato in moltissimi Festival: Canarias Jazz, Umbria Jazz, Roma Auditorium Parco della musica, Londra Istituto Cultura, Santiago Jazz EU, Marciac Jazz Festival, Shangai Italian Expo, Portogallo Loulè Jazz Festival, MITO jazz Festival, Umbria Jazz Balkanic Windows, Skopje Jazz Festival, Città del Messico, Caracas, Colombia, Rochester, Kiev, Toronto, Jakarta, Parigi, Lima.

Vivi indimenticabili atmosfere: Jazzmin, la musica più vicina all’amicizia!

Indirizzo e contatti

Via Monsignore Bergamo, 37 – Villa S. Giovanni RC

Tel. 0965752455

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