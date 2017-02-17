‘La Stanza di Seta Tour’, dopo Bologna, approda in Veneto
Dopo Bologna il tour del cantautore calabrese Nigra, all'anagrafe Luciano Amodeo, fa tappa in Veneto il 17, 18 e 19 febbraio
17 Febbraio 2017 - 12:37 | di Redazione
Continua “La Stanza di Seta “ tour del cantautore calabrese Nigra, che dopo aver pubblicato l’EP “La Madrugada” , portandolo in giro per l’Italia e la Spagna per oltre 40 concerti nello scorso anno, si riaffaccia sullo scenario nazionale con una tournee che gli consentirà di risalire il Paese dalla Sicilia ai confini dell’Italia.
Le date del tour in Veneto
In occasione dell’indetto tour, che consentirà al cantautore Luciano Amodeo, in arte Nigra, accompagnato da una band di tutto rispetto, di suonare i propri brani in diverse località; giorno 17 febbraio 2017 il tour approderà al Caffè Letterario di Santo Stefano di Cadore, il 18 febbraio al Cafè Zhivago di Due Carare (PD) ed il 19 ad Arzarello (PD) “Dal Rosso”, per la presentazione dell’ultimo album pubblicato da Guido palma della Top Records di Milano a seguito della produzione artistica del maestro Daniele Grasso.
La proposta artistica che presentata al pubblico, è composta da una scaletta musicale molto varia. Brani di matrice cantautoriale miscelati a sonorità ricercate, talvolta contaminate dalle note del contrabbasso del maestro Roberto Aricò, nonché dalle chitarre del maestro Pasquale Caracciolo ed in fine dalla batteria di Christian Gangeri. Un miscuglio di sonorità messe al servizio delle tematiche più disparate che suddividono il disco in tre periodi che improntano perfettamente la vita ed il punto di vista di Luciano Amodeo . L’introspezione, lo sguardo sul mondo odierno ed infine i viaggi per il mondo che hanno saputo segnare profondamente il cammino dell’autore.
Le parole di Nigra sulla tournée
“Una tournee ricca di sorprese”, afferma Nigra che, con uno sguardo rivolto al futuro, sorride all’incontro con chi vorrà conoscere la propria musica, già in distribuzione su tutti gli Stores.
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