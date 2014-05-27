La storia della ricerca scientifica nella mostra filatelica per il bicentenario della nascita di Raffaele Piria
Dalla Grecia antica ai giorni nostri, la storia della ricerca scientifica raccontata dai francobolli, con un annullo dedicato allo scienziato di Scilla
27 Maggio 2014 - 11:08 | di Redazione
In occasione del Bicentenario della nascita di Raffaele Piria (1814-1865) – il grande chimico e scienziato italiano, nativo di Scilla – e del XVI Convegno Nazionale dei Chimici sul tema “Vecchie eccellenze e nuove frontiere della Chimica Italiana a due secoli dalla nascita di Raffaele Piria”, mercoledì 28 maggio alle ore 17,00 sarà inaugurata presso lo Spazio Espositivo di Poste Italiane di via Miraglia, la mostra storico-filatelica “Scienza e scienziati nei francobolli d’Italia e d’Europa”.Realizzata dall’Associazione Culturale Anassilaos, Sezione Giovani, l’esposizione delinea una storia ideale della ricerca scientifica – dall’antichità greca ai nostri giorni – attraverso i valori bollati dedicati agli studiosi più rappresentativi (chimici, fisici, medici, matematici, filosofi).Interverranno all’iniziativa, il direttore della filiale di Poste Italiane, Carolina Picciocchi, i Consiglieri nazionali dell’Ordine dei Chimici, Sergio Facchetti e Giuseppe Panzera, e il presidente regionale, Saverio Festa. Nel corso dell’inaugurazione della mostra, sarà anche presentato al pubblico reggino lo speciale annullo filatelico realizzato dall’Anassilaos e dall’Ordine dei Chimici della Calabria che sarà disponibile, insieme alla speciale cartolina celebrativa, dal giorno successivo, 29 maggio, presso il Consiglio regionale della Calabria, sede che ospita il Convegno.
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