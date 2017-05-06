City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

La storia di Diouf, esempio vincente di integrazione

Dal Senegal alla Prima categoria: il 29enne scoperto per caso in una partita di calcetto trascina la Polisportiva Mirto Crosia ai playoff

06 Maggio 2017 - 12:23 | di Vincenzo Comi

Seydou Diouf, attaccante della Polisportiva Mirto Crosia

È una storia a lieto fine quella di Seydou Diouf, partito dal Senegal sognando un futuro migliore in Italia e che mai avrebbe immaginato di diventare la punta di diamante di una squadra di calcio proprio in quel paese che lo ha ospitato e messo subito a suo agio.

Scoperto per caso dall’allenatore Prantera e dal dirigente Brunetti, entrambi della società sportiva dilettantistica Polisportiva Mirto Crosia, militante in Prima categoria Gir. A,  mentre giocava una partita di calcetto, il 29enne Diouf ha disputato un campionato a dir poco eccezionale contribuendo notevolmente al raggiungimento dei Playoff da parte della formazione biancoceleste traentina.

Dopo aver notato quel ragazzo senegalese destreggiarsi con il pallone – racconta mister Prantera – è stato naturale coinvolgerlo nella nostra squadra e l’iniziale timidezza ha lasciato spazio ad un carattere determinato e ricco di sani principi. Sono felice – continua – che averlo accolto nella nostra squadra abbia contribuito a riscattare il suo difficile passato.

L’auspicio della società Polisportiva Mirto-Crosia è  che il calcio sappia contribuire a superare le discriminazione che ancora e purtroppo continuano ad aleggiare nel mondo di questo sport. Esempi di sana e positiva integrazione, come ha dimostrato la storia di Seydou Diouf e della comunità mirtocrosiota, rappresentano momenti di sana educazione civica e rispetto verso il prossimo, e – nel caso specifico della Polisportiva Mirto Crosia – hanno contribuito notevolmente ai successi raggiunti dal squadra locale in questa stagione calcistica.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Attualità Sociale Sport
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?