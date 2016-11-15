La terza tappa de ‘La Stanza di Seta Tour’ di Nigra, sarà a Palermo

La band reggina presenta l'anteprima dell'album La Stanza di Seta: nove tracce inedite e una versione di un brano di Battiato

Dopo il grande successo riscontrato durante “La Madrugada Tour”, che ha visto la formazione reggina portare la propria musica in oltre 30 città italiane, per poi terminare la prima fase di concerti live in Spagna, a Santiago de Compostela lo scorso 11 settembre, “La Stanza di Seta Tour” di Nigra raggiunge Siena, per l’ennesima tappa del nuovo tour, in data 15 novembre 2016 h.22.00, presso il Music Club “Cacio & Pere”, proseguendo successivamente in direzione Ispra (VA), presso il Circolo ANPI, in data 18/11 e successivamente verso Castellana Grotte (BA), in data 19/11, dove la Band sarà ospitata presso il Music Club “Brew Art”.

L’anteprima dell’album La Stanza di Seta

A seguito delle numerose attenzioni ricevute riscontrato nei precedenti appuntamenti tenutesi a Ragusa, Reggio Calabria e Palermo, anche in queste occasioni, verrà presentato al pubblico l’anteprima dell’album “La Stanza di Seta”, composto da nove tracce di musica inedita italiana, scritte e musicate da Luciano Amodeo (in arte Nigra), ed arrangiate da egli stesso con la collaborazione di Pasquale Caracciolo alle chitarre, Roberto Aricò al basso, Christian Gangeri alla batteria e percussioni; privilegiati dalla produzione artistica del Maestro Daniele Grasso.

Oltre alle tracce “rock oriented” di musica inedita, Nigra e la band hanno deciso di regalare una bonus track al pubblico, rivisitando un capolavoro del Maestro Battiato intitolato “E ti vengo a cercare”.

Il concerto e le cover rock

Lo spettacolo presentato, ha già riscosso l’alto gradimento degli spettatori, i quali, si sono lasciati travolgere dalle sonorità innovative proposte dal repertorio di Nigra, ricco di sorprese, lasciando spazio durante il concerto, alla rivisitazione di brani di alcune band della scena rock/alternative italiana. Il calendario dei concerti di Nigra è in continuo aggiornamento sul proprio sito web .