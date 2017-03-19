La Tonno Callipo centra la nona vittoria casalinga

Suona la nona sinfonia la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel campionato di Serie B. La squadra di mister Chirumbolo batte Brolo e conquista, infatti, la nona vittoria casalinga su un totale di dodici vittorie ottenute. Lo Riggio e compagni piegano la resistenza di un coriaceo Brolo al termine di una maratona lunga due ore dove a sprazzi si è vista un’ottima pallavolo per merito anche di un’ottima prestazione da parte degli ospiti che hanno disputato un’ottima partita.

Le formazioni iniziali

Al fischio d’inizio in campo Ferraro al palleggio, Corrado opposto, Mafrica e Maccarone al centro, Salmena e Lo Riggio in posto 4, Torchia libero. Già dai primo scambi si gioca una partita punto a punto con gli avversari, guidati dall’esperienza dei fratelli Ricciardello, che tengono bene il campo. Corrado e Salmena attaccano con continuità, ma Brolo risponde colpo su colpo.

Alla fine è però la Tonno Callipo ad emergere e a conquistare il set 25-23. Equilibrio anche nel corso del secondo set, ma nel finale i messinesi prevalgono sfruttando anche i numerosi errori dei giallorossi che perdono la bussola (19-25 per gli ospiti). Lotta durissima nel terzo set: parte benissimo la Tonno Callipo, ma Brolo a muro rimonta trovando ottimi spunti in fase break. Si arriva ai vantaggi e le due compagini sprecano più palle set. Alla fine è Corrado a mettere tutti d’accordo siglando il punto del 29-27.

Il quarto set

Tonno Callipo che parte a razzo anche nel quarto set portandosi avanti di 4 punti, ma Brolo è una squadra che lotta palla su palla e ritorna a sfruttare la sua ottima correlazione muro difesa. Ricciardello e compagni virano anche avanti di un punto nella parte centrale, ma nel finale il primo arbitro Gallegra di Roma estrae il rosso al Brolo per una serie di cambi reiterati che rallentano il gioco. Sul 24-22 grandissima azione delle due squadre conclusa dalla scelta coraggiosa di Ferraro di servire Mafrica al centro che non può sbagliare siglando il punto del 25-22.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – RICC. VOLLEY BROLO 3-1 (25-23, 19-25, 29-27, 25-22)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Lo Riggio, Cugliari, Paradiso, Pagnotta, Salmena, Ferraro, Maccarone, Mafrica, Corrado, Sorrenti, Torchia (L), Barbuto (L2). Allenatore: Chirumbolo

RICC. VOLLEY BROLO: G. Ricciardello, A. Ricciardello, Scardino, Ndoka, Corso, Filoramo, Alibrando, Sottile, Pugliatti, Mastrolembo (L), Pintaudi (L2). Allenatore: C. Ricciardello

ARBITRI: Gallegra e Aiello