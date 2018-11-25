Due squadre, due storie, due blasoni molto di più di un big match. Si ritrovano al PalaMaggiò due nobili decadute, o se vogliamo i roster più competitivi dell’intero campionato della Serie B del campionato 2018/2019.

PRIMO QUARTO. Paesano realizza i primi due punti della partita. Fall porta a 4 i neroarancio. Dip segna per i suoi (2-4). Alessandri va a canestro. Petrucci piazza una tripla (5-6). Dip firma il sorpasso dei campani. (7-6). Paesano va a bersaglio da tre. Falluca in penetrazione mette il 7 – 11. Petrucci mette un’altra tripla. Alessandri subisce fallo e va in lunetta per due tiri liberi. Ne realizza solo uno. (10 – 12). Segna Ciribeni il pareggio. Paesano prende un rimbalzo offensivo e segna. Petrucci mette due punti. Dip allo scadere del primo periodo firma il +2 che si chiude con il punteggio di 16 a 14 .

Il break di Caserta nel secondo quarto

SECONDO QUARTO. Dip mette due punti. Grande recupero di Petrucci che piazza una tripla (21-14). Sergio in penetrazione mette altri due punti. Gallipò porta +12 i suoi e punisce nuovamente i neroarancio con un’altra tripla (29 – 14). Ancora nessun punto per la Viola in questo quarto di gioco. Alessandri sblocca i suoi dopo sei minuti di gioco. Petrucci dalla lunga distanza segna, risponde Fall da sotto (32-18). Dip realizza dalla lunetta entrambi i tiri liberi dopo aver subito fallo. Paesano subisce fallo e realizza un trio libero. Hassan mette due tiri liberi. Carnovali recupera palla e realizza. Oldoini chiama time out. Carnovali segna da due. Ottima difesa dei neroarancio. Hassan altri due tiri liberi. Paesano realizza il 38 a 25. Hassan segna due tiri liberi. Si chiude il secondo quarto sul 39 a 25 per Caserta.

TERZO QUARTO. Agbogan realizza da sotto, Fall fa lo stesso portando -10 i suoi. Ciribeni segna da sotto. Bottioni fa lo stesso (43-29). Paesano da due punti. Hassan pizza una tripla ed un’altra a seguire. (49-31). Carnovali piazza una tripla. Dip da sotto segna due punti, risponde Paesano. Due liberi realizzati da Bottioni, Paesano realizza in sospensione due punti (53-38). Sergio piazza una tripla. Hassan, due tiri liberi, Carnovali da tre. Petrucci in penetrazione porta i suoi sul 59 a 41, così si chiude il terzo periodo.

ULTIMO QUARTO. Carnovali a bersaglio da tre. Realizza anche Fallucca dalla lunga distanza . Ciribeni subisce fallo e segna due tiri liberi. Mastroianni realizza uno dei tiri liberi disponibili. Doppio canestro dalla lunetta per Sergio. Petrucci mette una tripla (66-47). Fallucca piazza una tripla. Fallo tecnico per Alessandri. Petrucci realizza il tiro libero a disposizione. Hassan arresto e tiro mette il 69 a 50. Alessandri realizza un tiro libero, risponde Bottioni dopo aver subito fallo. Paesano mette un bel canestro da due. Bottioni risponde. Alessandri mette due tiri liberi. Bottioni subisce fallo e segna uno dei tiri liberi. Fall da sotto mette da sotto. (73-57). Paesano con un gancio segna due punti. Dip segna due tiri liberi. Fall realizza due tiri liberi. Bottioni segna per Caserta dopo aver subito fallo, due tiri liberi. Paesano chiude il match piazzando la tripla del -13. Nulla da fare per i neroarancio che perdono col risultato finale di 76 a 63.

Il verdetto del PalaMaggiò

Un secondo quarto a senso unico permette a Caserta di vincere un match nell’insieme combattuto che ha visto i neroarancio dover inseguire i campani senza mai agganciarli.

LE DICHIARAZIONI DI COACH MECACCI IN SALA STAMPA

Il tabellino

Decò Caserta – Viola Reggio Calabria 76-63

Parziali: 16-14, 39-25, 59-41, 76-63

Decò Caserta: Petrucci 21, Bottioni 9, Dip 16, Hassan 13, Rinaldi, Barnaba ne, Sergio 5, Aldi ne, Gallipò 6, D’Argenzio ne, Ciribeni 6, Mataluna ne

Coach: Massimiliano Oldoini

Viola Reggio Calabria: Fallucca 8, Mastroianni 1, Carnovali 12, Paesano 23, Agbogan 2, Fall 9, Vitale, Alessandri 8, Ciccarello ne, Grgurovic ne, Gullì ne, Nobile,

Coach: Matteo Mecacci