La Viola cede il passo a Scafati
Si ferma a Scafati la serie positiva della Bermè Viola Reggio Calabria: alla capolista finisce 73-64, tabellino completo
24 Gennaio 2016 - 23:29 | di Vincenzo Comi
Si interrompe a Scafati la serie positiva della Bermè Viola Reggio Calabria. La squadra di Giovanni Benedetto tiene testa alla capolista guidata da Perdichizzi per tutto il primo quarto e parte del secondo, poi, con uno passivo di 13 punti, per tutto il resto della gara tenta il recupero, ma si arrende sul finale chiudendo il match sul punteggio di 73-64.
Di seguito il tabellino della gara:
GIVOVA SCAFATI-BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA 73-64
(16-14; 29-18; 12-16; 16-16)
Givova Scafati: Spizzichini 2, Rezzano 5, Mayo 28, Simmons 15, Loschi 2, Portannese 13, Crow 5, Melillo, Baldassarre, Ammannato 3. Coach: G. Perdichizzi
Bermè Viola Reggio Calabria: Rullo 11, Crosariol 10, Brackins 16, Dobbins 19, Spinelli 1, Costa , Lupusor, Adegboye 7, Pandolfi, Sindoni. Coach: G. Benedetto
Arbitri: Materdomini, Migotto, Maffei
fonte: www.violareggiocalabria.it/
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie