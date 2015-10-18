La Viola si impone su Scafati con maturità

Davanti ai 3700 spettatori del PalaCalafiore, la Bermè Viola Reggio Calabria conquista la prima vittoria. Partono male i neroarancio concludendo il primo quarto sotto di sei punti (14-20). La gara subisce una sospensione a 2’48” dalla fine del secondo quarto per un problema all’impianto elettrico del palazzetto, match che riprende dopo una ventina di minuti e si conclude con un punto di vantaggio per il quintetto reggino (34-35). Terza frazione a favore della Givova Scafati (51-57). Decisivo l’ultimo quarto per la squadra di casa che sotto di 6 raggiunge e supera gli ospiti con un grande prova dei due giocatori Rullo e Mordente.

“Abbiamo vinto contro una grande squadra e non posso che esserne contento – dice coach Benedetto a fine gara-. Siamo un buon gruppo, che lavora con convinzione ma che ancora deve capire le proprie potenzialità. Considerate le difficoltà in settimana, la vittoria ci galvanizza, perché conquistata contro un team ben costruito e che punta a fare un campionato di alto livello. Credo che la vittoria di domenica scorsa contro Omegna sia stata per noi uno scatto importante. Ovviamente i risultati ci aiutano dal punto di vista psicologico. Adesso guardiamo con fiducia alla prossima partita contro il Ferentino, con l’intenzione di crescere e migliorare ancora”.

TABELLINO

Il tabellino della partita

Bermé Viola Reggio Calabria- Givova Scafati 81-70 (14-20; 34-35; 51-57; 81-70)

Bermé Viola Reggio Calabria: Freeman 19, Costa 0, Lupusor 14, Mordente 9, Rullo 5, Ghersetti 5, Pandolfi, Crosariol 22, Brackins 5, Spinelli 2. Coach: Giovanni Benedetto Assistant Coach: Massimo Bianchi

Givova Scafati: Portannese, Crow 4, Spizzichini 11, Rezzano 11, Melillo, Baldassarre 0, Mayo 21, Simmons 13, Matrone 1, Loschi 9. Coach: Giovanni Perdichizzi Assistant Coach: Umberto Di Martino

Arbitri: Nicolini, D’Amato, Patti