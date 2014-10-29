La “Voglia di Volare” del Kiwanis Club Juppiter

Il presidente Garaffa: “Raggiunti tutti gli obiettivi, ora vogliamo fare di più”. Il luogotente Ielo: “Amicizia, entusiasmo e valori kiwaniani alla base dei successi dello Juppiter” Ventiquattromila euro a favore del progetto “Eliminate” dell’Unicef per debellare il tetano materno e neonatale; due serate al “Cilea” con duemila spettatori per il duo Ficarra e Picone che hanno consentito di donare duemila euro all’Agi 2000 ed altrettanti alla sezione reggina dell’Aisla.

E ancora, un forte impegno nelle scuole e nella comunità attraverso i service territoriali; il I torneo Juppiter “Service e legalità” con una donazione di mille e settecento euro all’Agedi; i gemellaggi con i club Kiwanis di Cremona e Castelvetrano; i riconoscimenti prestigiosi di Club “Model”, “Platinum” e 26 tra Hixon e Zeller.

I numeri presentati alla cerimonia di inizio anno

Sono questi i numeri più significativi del Kiwanis Club Juppiter e Kiwanis Club Junior Juppiter Reggio Calabria presentati, in un video dal titolo “Voglia di volare” e visualizzabile sul canale YouTube, nel corso della cerimonia di inizio anno sociale che si è svolta nei giorni scorsi. A renderli noti con un pizzico di orgoglio i presidenti dei due club Francesco Garaffa e Marisa Tiziano, alla presenza di autorità civili, religiose e kiwaniane, tra cui il past governatore del Distretto Italia San Marino, Carlo Turchetti, che ha voluto partecipare alla serata nonostante il figlio Carlo Maria sia rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale. E proprio Turchetti, che ha esaltato i “piccoli geni dello Juppiter”, così come lui stesso ama definire i soci del club, è stato insignito come socio onorario.

Per Marisa Tiziano, “è stato un anno ricco di lavoro, impegno, emozioni nonostante qualche difficoltà. Abbiamo raggiunto traguardi che ci hanno reso orgogliosi. Grazie alla determinazione abbiamo diffuso il nostro nome in quasi tuttala città. Tanteidee sono pronte per quest’anno sociale appena iniziato, tanti i progetti ai quali abbiamo iniziato a lavorare con entusiasmo, pronti a tagliare insieme un altro significativo traguardo”.“I risultati raggiunti testimoniano il nostro grande impegno a favore della comunità – ha spiegato il presidente Francesco Garaffa – . Ci siamo divertiti molto e abbiamo intenzione di farlo ancora di più nel prossimo futuro. Ogni singolo traguardo realizzato da Juppiter, ogni singolo progetto, ogni piccolo passo fatto è frutto del lavoro e della passione di tutti i soci”.Il luogotenente della Divisione Calabria 13 Antonio Ielo, da parte sua, ha esaltato l’operato dello Juppiter, “il più giovane club della Divisione, che in poco più di un anno ha prodotto risultati straordinari. Il segreto sta nella gioventù, nella creatività e nell’entusiasmo dello Juppiter, i cui soci, oltre a condividere i valori kiwaniani, sono legati da profonda amicizia. Solo chi crede in certi valori e non all’individualismo riesce ad ottenere simili risultati”.