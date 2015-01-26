La Volley Val Gallico vince contro l’ Asd New Team 3-0 e si consacra campione d’inverno

Partita dura è stata quella di ieri, presso il Pala Csi di Gallina, per la nostra Volley Val Gallico, onore agli avversari.

Nonostante la partenza di ogni singolo set, dove la Volley Val Gallico si è ritrovata sotto anche di ben 5 punti , giocatori e Mister Borruto hanno tenuto i nervi saldi, confidando nelle proprie capacità. Ingranando la marcia giusta, la Volley Val Gallico è stata in grado di agguantare l’avversario superarlo e chiudere i set a proprio favore.

La prestazione di Barillà e Surace

Grandissima prestazione della nuova colonna portante della squadra : Davide Barillà, che supportato da un perfetto Francesco Surace hanno fatto la vera differenza di questa partita, portando la pallavolo ad un livello superiore e donando spettacolo al numeroso pubblico, non tradendone le aspettative della vigilia.

Chiave della partita è stata anche l’alto livello di ricezione grazie ai liberi Beatrice Tortorella e Mario Mazza (di gran lunga il miglior libero CSI di quest’anno), al capitano Stefania Arecchi ed ad un eccezionale Fernando Centonze vero 100 % in ricezione.

Battuta e muro: le chiavi della vittoria

La costruzione del gioco avversario è stata messa a dura prova dalle bordate in battuta di Davide Barillà e Fernando Centonze.

Il merito più grande per la vittoria di ogni singolo set va ad Alex Bruno Gully, che chiamato dal coach Borruto a dare il suo contributo a muro nei momenti decisivi, ha spento ogni speranza di attacco avversario; donandoci anche alcune veloci punto da altezze impressionanti ed irrangiungibili.

La Volley Val Gallico si consacra “Campione di Inverno”, un’onda di gelo che si propagherà sulle regioni del sud. Obbiettivo: finali interregionali!

Classifica Generale Campionato Pallavolo Misto Csi :

Volley Val Gallico 14South Beach Bova Marina 12ASD New Team 9 Lola’s Friends 7Pol. Gallina 3Fata Morgana 0