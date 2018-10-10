Nella riunione del Gruppo di Coordinamento del 1 Ottobre 2018 il Legale Rappresentante in carica, Lorenzo Sola, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico per problemi di salute. Dopo una lunga attività iniziata nel 2003 anno di fondazione di Recosol Lorenzo Sola in pieno accordo con tutto il gruppo di coordinamento ha preso questa decisione. A lui vanno i ringraziamenti di tutte le persone che hanno visto svilupparsi l’associazione con attività sempre più importanti su tutto il territorio nazionale e all’estero. Lorenzo Sola rimane nel gruppo di Coordinamento non solo come memoria storica ma anche per continuare a portare le sue preziose competenze come facente funzione di vice per supportare in tutte le attività il neo presidente in carica.

Il Gruppo di Coordinamento ha deciso di procedere facendo un investimento su una persona giovane, molto attiva e sicuramente capace: Giovanni Maiolo, scrittore, giornalista e operatore per il progetto Sprar di Gioiosa Ionica. Maiolo sarà in grado di mettersi a disposizione di tutti gli amministratori e di collaborare con tutti i volontari. La Rete dei Comuni Solidali sta avendo una attività frenetica e ha bisogno della collaborazione di tutte le persone che si identifichino nei valori sottoscritti da Statuto. A Lorenzo Sola un infinito ringraziamento felici di averlo ancora al nostro fianco e un augurio speciale a Giovanni Maiolo neo legale Rappresentante.

Il Gruppo di Coordinamento