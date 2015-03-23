Laboratorio Pensando Meridiano: i prossimi appuntamenti
Il laboratorio di giovani torna in campo con incontri aperti alla città su innovazione sociale, start up e beni sequestrati
23 Marzo 2015 - 13:16 | di Federica Geria
Il laboratorio Pensando Meridiano, già dall’anno della sua nascita dal 2013, ha proposto azioni, progetti e visioni per Reggio città metropolitana, verso Europa 2020. La formazione sulla programmazione con il laboratorio di innovazione ErgoSud e i progetti di innovazione sociale urbana di grande risposta come ReActioncity hanno confermato la possibilità che anche qui al Sud i giovani possano guidare il cambiamento e l’idea reale di futuro, se diventano davvero attivi per passione e competenze. «Non ci siamo mai fermati in questi anni ed abbiamo portato le nostre esperienza anche fuori città, sapevamo che era il percorso da farsi», dichiara Valentina Palco, la presidentessa dell’associazione. Aggiunge Giuseppe Mangano: «Anche in settimana avremo iniziative importanti che apriamo alla città ed ai giovani che vogliono unirsi e partecipare, ma attivamente. Siamo impegnati con il cantiere-evento di Reactioncity Woman e con la proposta ReActioncity Challenging, su un modello di gestione e progettazione dei beni sequestrati come beni della “città collettiva”, ne parleremo anche nelle prossime iniziative». Ecco i prossimi appuntamenti, il laboratorio di coesione sociale, innovazione e sostenibilità invita gli interessati ad informarsi in rete anche su contenuti e documenti e partecipare: – Merc. 25 marzo ore 18.15 c/o Cheers in Via del Torrione, 45 a Reggio Calabria, il laboratorio Ergosud si trasferisce e si incontra con #RcStorming organizzato da Angelo Marra, sui temi innovazione/start up/ progetti ed idee in campo (link evento fb:https://www.facebook.com/events/961710863847896/ ) – Giov. 26 marzo ore 10 a Palazzo S. Giorgio, l’associazione Pensando Meridiano incontra l’assessore alle politiche sociali e comunitarie di Reggio Calabria avv. G.Marino, consegnando il dossier ErgoSud, che riporta anche l’esperienza del seminario e delle progettualità dei gruppi partecipanti al PON METRO. Si può scaricare il dossier dal sito www.reactioncity.com alla sezione RC-Metropolitan City – Documents – www.scribd.com/doc/259421552/Dossier-Seminario-Ergosud Nell’incontro l’associazione presenta anche la proposta per l’area ex Italcitrus di Reggio Calabria, nata da un’esperienza di tesi di alcuni soci, sui temi della social innovation e della smart city.Il comunicato in rete sottolinea: «Saranno due giornate importanti per i giovani della città e per le nostre visioni di una città collettiva ed innovativa. Si possono invitare altri giovani che si pensa possano essere interessati alle giornate e speriamo in una numerosa partecipazione in questa fase decisiva per l’associazione e per le attività messe in campo per la città metropolitana di Reggio Calabria». Per info: pensandomeridianore@gmail.com
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