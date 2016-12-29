A distanza di un anno dalla pubblicazione dell’album Derma, la band reggina LaBrain riproporrà dal vivo i brani che compongono il primo lavoro discografico.

Il live andrà in scena il prossimo 4 Gennaio 2017: il gruppo progressive rock ha scelto come location il Piccolo Teatro Della Scaletta che, coordinato dalla compagnia di artisti di strada Don Cosciotti Senza Mancia, aspira a divenire centro culturale aperto a tutti i reggini interessati a condividere idee, pensieri ed esperienze e progetti creativi.

Una serata tra musica, pittura e video

Per l’evento i LaBrain scelgono di fare rete tra le proposte artistiche emergenti cittadine, proponendo uno spettacolo che va oltre la performance musicale. L’intento è quello di trovare una strada autonoma in termini di visibilità e booking, coinvolgendo altre realtà non per forza musicali che si trovano a condividere la stessa difficoltà.

Prima del concerto è previsto pertanto un aperitivo che coronerà la mostra della giovane pittrice ed illustratrice Angela Sancono: l’artista reggina, allieva del corso di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ha recentemente curato le illustrazioni dell’e-book “I Quattro Regni Incantati”, e esporrà una serie di dipinti realizzati appositamente in occasione dell’evento.

In seguito, ad accompagnare l’esibizione live dei LaBrain, verrà proiettato l’inedito videoshow a cura del regista e film maker Davide Geria. L’ex studente della New York Academy di Firenze è stato premiato lo scorso 7 Agosto con il premio per il miglior cortometraggio internazionale per il “PIFF – Palizzi International Film Festival” intitolato “The woman of trouble”.

Chi collabora all’evento

Lo spettacolo è inoltre organizzato grazie alla collaborazione del collettivo Limitazione, da due anni ormai la scintilla che alimenta la scena musicale cittadina, e di Diamond Studio Recording di Davide Moragas, che si occuperà del service e della registrazione del concerto.