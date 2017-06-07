L’Acanto Beach Club riapre, tutto pronto per l’estate 2017

L‘estate è ormai alle porte e inizia la caccia al lido più esclusivo dove poter passare dei momenti indimenticabili di puro relax in riva al mare. Quale miglior posto, se non l’Acanto Beach Club?L’Acanto sorge sulla costa jonica, a Melito Porto Salvo, e si caratterizza per la sua eleganza ed esclusività. A pochi passi dall’Hotel Stella Marina, è possibile raggiungere subito la bellissima spiaggia, dove poter godere del rilassante abbraccio del sole distesi comodamente su un lettino.

La spiaggia e il fondale sabbioso

Il fondale sabbioso e l’acqua cristallina fanno di questa spiaggia una sorta di piscina naturale. Circondata da macchia mediterranea come aloe, agavi in fiore e lentischi, diviene uno spazio perfetto per una piacevole sosta durante il giorno dove lasciarsi imbrunire la pelle dal sole dopo un fresco e rigenerante bagno salato, oppure per un frizzante aperitivo al calare del sole e un divertente party tra musica e balli.

L’Acanto Beach Club è pronto ora a ripartire: domenica 11 giugno apre ufficialmente i battenti. Bar con cocktail, gelati e spuntini leggeri, ombrelloni, lettini e sedie sdraio a disposizione, docce e spogliatoi, ogni tipo di confort aspetta solo voi. All’Acanto è già tutto pronto per la stagione estiva 2017. L’estate 2016 è stata piena di successi memorabili, come il Veglione di Ferragosto e le domeniche di danza in riva al mare.

Le serate dell’estate 2017

Anche quest’anno il lido ha voglia di replicare, e a brevissimo torneranno le serate targate Acanto. Il 24 giugno ci sarà infatti il primo grande evento, che inaugurerà l’inizio dei party estivi, fatti di una carica vibrante e pieni di colori. Acanto Beach Club nasce “dal desiderio e dalla volontà di mantenere alto il livello di tutto quello che facciamo e pensiamo, è rivolta ad un pubblico esigente, che ha voglia di vivere esperienze sensoriali stimolanti, con il gusto, il desiderio ed il piacere di trovarsi in un ambiente unico”.