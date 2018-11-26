Andare a canestro, che tu sia nigeriano, colombiano, venezuelano o senegalese, cambio poco, i punti realizzati sono sempre gli stessi. Lo sport, in questo caso il basket dimostrano come la provenienza e le culture diverse non variano l’approccio alle relazioni, emblematica è la storia di Moha, fuggito da adolescente dalla Costa D’Avorio, ed accolto da una famiglia di Melito e dal Nuovo Basket Soccorso con la quale squadra disputa oggi il campionato di serie D.

Il racconto di Riccardo Pusateri

Riccardo Pusateri del Nuovo Basket Soccorso ha raccontato soddisfatto a CityNow Sport: “Questo progetto arricchisce, è un modo di fare basket, e palleggio dopo palleggio si esalta la bellezza della diversità, perché indossando una divisa, giallo-azzurra in questo caso si è uniti e vicini. In un campo da gioco c’è tutto ciò che nella vita serve per costruire, c’è da correre, aiutarsi in difesa, collaborare in attacco ricevere la palla,ma davvero crediamo ancora che il colore della pelle possa variare il linguaggio se non magari arricchendo tali esperienze?

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“E’ proprio la ricchezza che i vari Ionel, Jimwell, Calvin, Abdo, Sarah o Winniefred – spiega Riccardo Pusateri – ci trasmettono ad ogni allenamento e ad ogni occasione. Sono solo alcuni tra le ragazze e i ragazzi che in 12 anni hanno indossato la maglia del Nuovo Basket Soccorso che ci mostrano come siano molte più le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci separano”.

L’accoglienza come valore dello sport

Tutto ciò dimostra in maniera disarmante come l’accoglienza sia la cosa più semplice, più naturale, più giusta, più bella, perché su un campo da basket risalta ancora di più come la diversità del viso o del linguaggio sia solo un colore che rende lo spettacolo ancora più bello.

I ragazzi che corrono, collaborano, si aiutano e crescendo si arricchiscono grazie alla loro stessa diversità, ci mostrano come anche lo sport possa essere uno strumento di formazione umana, di impegno sociale, di accoglienza ed integrazione. Valori che il Nuovo Basket Soccorso si sforza di portare avanti, sfruttando la palla a spicchi, un mezzo che porta unione e tanto e sano divertimento.