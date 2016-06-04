L’AIGA di Locri presenta il Corso pratico per…

Venti lezioni pratiche e gratuite per i soci AIGA che si preparano all'esame di abilitazione: il corso riparte dal Tribunale di Locri l'8 giugno

La Sezione AIGA di Locri, con il patrocinio della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli e dell’AIGA nazionale, presenta, a pochi giorni dal cinquantesimo anniversario dell’Associazione, la seconda edizione del Corso pratico per la preparazione all’esame di abilitazione.

I giovani Avvocati di Locri, reduci dai buoni risultati conseguiti lo scorso anno con la trattazione approfondita nel corso delle lezioni di ben due delle tre tematiche oggetto di traccia d’esame (furto in un supermercato, clausola claims made), anche per il 2016 intendono dedicare la propria esperienza e professionalità alla formazione della futura classe forense, fornendo un servizio ai giovani praticanti che si approcciano all’esame di abilitazione.

Venti lezioni gratuite per i soci AIGA

Il Corso, completamente gratuito e riservato esclusivamente ai Soci Aiga, si articolerà in venti lezioni settimanali a partire dal 8 giugno p.v. fino al 7 dicembre, con una breve pausa estiva.

Le lezioni, grazie alla disponibilità del Presidente del Tribunale di Locri Dr. Rodolfo Palermo e del Presidente della Sezione Penale Dr. Fulvio Accurso, si svolgeranno presso i locali del Tribunale penale di Locri, in aula Corte d’Assise, ogni mercoledì dalle ore 15 alle ore 18.30.

Un taglio pratico, con correzione degli elaborati

Dopo il primo incontro, che avrà ad oggetto le tecniche di redazione del parere, le successive lezioni, dal taglio decisamente pratico, prevedono la simulazione in aula di pareri e/o atti sulle problematiche giurisprudenziali di maggiore attualità, con correzione personalizzata degli elaborati.

Le tematiche saranno affrontate in aula con il supporto dei giovani Avvocati dell’AIGA di Locri, Manuela Calautti, Emanuele Procopio, Antonella Chirico, Simona Manno (che già lo scorso anno si sono occupati delle lezioni, della correzione degli elaborati e della redazione delle tracce assegnate), unitamente a tutti gli altri componenti degli organi direttivi Aiga.