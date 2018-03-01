Si è svolta presso il Cine – Teatro ODEON la cerimonia di consegna della prima edizione del Premio nazionale Demetra per volere del Presidente dell’Associazione Italiana Parchi Culturali, prof.ssa Irene Tripodi.

Nel Corso del Gran Galà di “Cultura, Musica ed Emozioni” è stato conferito il riconoscimento a prestigiose Personalità dell’Arte, della Comunicazione, della Cultura, della Scienza, della Storia, dell’Imprenditoria.

Hanno brillantemente condotto la serata la Cerimoniera Anna Maria Curia ed il giornalista sportivo RAI, Carlo Arnese.

La giuria e i riconoscimenti assegnati

La Giuria, presieduta dalla Presidente nazionale AIParC, prof.ssa Irene Tripodi e composta dal Presidente del Comitato Scientifico AIParC prof. Giuseppe Caridi, dal V. Presidente, dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, dai Direttori dei Dipartimenti, Arte dott. Salvatore Timpano Comunicazione, dott. Antonino Guarnaccia, Cultura prof.ssa M. Luisa Neri, Scienza, dott. Achille Concerto, Storia dott. Franco Arillotta, Cinema e Teatro, prof. Nicola Petrolino ha conferito il Riconoscimento per l’Arte al M° Gerardo Sacco, per la Comunicazione alla voce storica della Rai Tonino Raffa, per la Cultura al prof. Domenico Minuto, noto studioso del patrimonio culturale del nostro Territorio, per la Scienza al Prof. Scipione Carerj, luminare di Cardiologia sul piano internazionale, per la Storia al prof. Antonio Lerra, ordinario di Storia moderna presso l’Università di Matera, per l’imprenditoria al prof. Andrea Guarna, coraggioso imprenditore della nostra Città.

Tutti coloro i quali hanno ricevuto il premio si sono dimostrati felici esprimendo parole di ringraziamento nei confronti dell’AIParC ed all’unanimità hanno espresso come la qualità del lavoro svolto nei rispettivi settori nel difficile territorio reggino e l’abnegazione portino a grandi soddisfazioni personali e ti portano a ricevere riconoscimenti di tale portata.

La menzione speciale a Fausta Ivaldi

Apprezzabile ed intenso l’intervento di Fausta Ivaldi che ha ricevuto una menzione speciale per la sua vita spesa per i paesi in difficoltà.

Dal 1987 partecipa a numerosi progetti di volontariato, spostandosi in vari luoghi dell’Africa e dell’America Latina fino al 1999, anno in cui rientra definitivamente in Italia. E’ dal 2016 Cittadina Onoraria della Città di Reggio Calabria, ha dichiarato durante la serata come il “terzo mondo” va conosciuto, va scoperto e capito, solo in questo modo si potranno risolvere le attuali drammatiche problematiche.

Gli artisti reggini e il sorteggio benefico

Durante l’evento, a sfondo benefico. si sono esibiti i noti artisti reggini: il Maestri di Chitarra Francesco Ammendolia, il Ladyesis Vocal Group, la cantante di musica mediterranea Marinella Rodà, accompagnata dai Maestri Alessandro Calcaramo e Rocco Camera.

Nel corso della serata è stato sorteggiato un gioiello creato e offerto per l’occasione dal M° Gerardo Sacco ed altri preziosi monili offerti da AIParC e da Paolo Vale Gioielleria.

Foto di Emanuele Praticò