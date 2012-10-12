LAL: il tuo prossimo viaggio!

Scopri come esplorare le città europee in soli 3 giorni con la prima "City Guide for UNconventional Guys" di LAL. Segui i consigli dei giovani imprenditori che hanno raccolto esperienze e segreti per vivere un viaggio unico

Credete sia impossibile visitare i posti più belli delle città d’Europa in soli 3 giorni? LAL giura di riuscirci.

LAL è la prima “City Guide for UNconventional Guys”, un’innovativa guida, nata dall’ idea di tre ragazzi, tre giovani imprenditori: Antonio Aiello, Lorenzo Catanoso, reggino, e Lorenzo De Noia che hanno viaggiato alla scoperta delle bellezze d’Europa ed hanno raccolto in un vero e proprio taccuino di viaggio, le polaroid, gli appunti, i ricordi, i commenti dei percorsi compiuti.

LAL è scritta da giovani e per giovani, d’età e di spirito; è per viaggiatori particolarmente esigenti, che in soli 3 giorni desiderano scoprire gli angoli più belli della città, assaporare il gusto della cucina locale e di qualità, vivere la notte nei locali più particolari e meno di massa, fare shopping nei negozi più nascosti e nelle boutique di nicchia.

È unconventional, perchè guarda il mondo da una prospettiva nuova, frutto dell’esperienza diretta dei tre giovani viaggiatori, oggi imprenditori, che hanno testato personalmente ogni singola proposta ed hanno fatto tesoro degli incontri con gli abitanti del luogo.

I tre primi titoli in uscita sono: Roma, Londra e Parigi. Le prossime uscite saranno Amsterdam, Berlino e Barcellona.

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