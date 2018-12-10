L’albero di Natale brillerà finalmente a Piazza Duomo! Ecco la data dell’accensione
Il sindaco Falcomatà annuncia la data dell'accensione del nuovo albero comparso da pochi giorni a Piazza Duomo: mercoledì alle 18
10 Dicembre 2018 - 22:42 | di Eva Curatola
“È proprio Natale, ma manca ancora l’albero…”
Comincia così il tanto atteso post del sindaco Falcomatà che finalmente comunica ai reggini la data di accensione del magnifico albero che, solamente qualche giorno fa, ha fatto la sua comparsa a Piazza Duomo.
Quest’anno Reggio infatti godrà di un nuovo arrivato che andrà a sostituire l’albero di luci che avevamo imparato a conoscere ed apprezzare negli ultimi due anni.
Una novità che, insieme a quelle delle Piazze del centro cittadino, fa ben sperare. Nel 2018 a Reggio si respira finalmente aria di Natale.
“Lo accendiamo insieme mercoledì alle 18 in Piazza Duomo”. Voi ci sarete? Noi di certo non perderemo questa magnifica occasione!