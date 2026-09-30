Lamezia, pianifica aggressione nei confronti di una docente: minore in carico ai Servizi sociali

Avrebbe pianificato di accoltellare l'insegnante di italiano, annunciando le sue intenzioni in una chat fra compagni. Arriva la decisione della Procura

Sarà preso in carico dal settore Servizi sociali del Comune di Lamezia Terme il 14enne fermato dai Carabinieri il 23 settembre scorso perché, secondo quanto scoperto dagli inquirenti, avrebbe pianificato di accoltellare l’insegnante di italiano, annunciando le sue intenzioni in una chat fra compagni.

Lo ha deciso la Procura dei minorenni di Catanzaro e lo ha confermato l’assessore al Welfare, Domenico Gianturco.

Leggi anche

Il percorso con i Servizi sociali

L’assessore ha annunciato un “percorso che coinvolgerà anche le istituzioni con relazione da fornire al Tribunale dei minori”.

Il giovane sarà quindi seguito dai Servizi sociali nell’ambito del percorso disposto dalla Procura dei minorenni, con il coinvolgimento delle istituzioni e la successiva relazione destinata al Tribunale dei minori.

Fonte: Ansa Calabria