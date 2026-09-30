Aeroporto, Minasi: ‘Dati record a Reggio. Con Salvini, Occhiuto e Cannizzaro lo scalo vola’

"I fatti smentiscono le polemiche della sinistra. Ci hanno attraccato con slogan ridicoli e su questa operazione dicevano che "volavano frottole"". La nota della senatrice

“I recenti dati sul traffico passeggeri negli aeroporti di Calabria e Sicilia forniti oggi da AssoAeroporti rappresentano un risultato storico per il nostro territorio”.

Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi, commentando i dati relativi ai flussi aeroportuali.

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“A fronte delle oggettive difficoltà di scali vicini, come Catania che registra un crollo del 23% a causa delle eruzioni dell’Etna, e parallelamente al boom di Palermo e Trapani, l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria vola verso il suo record assoluto”.

“I numeri eccezionali registrati nel mese di agosto e in questi primi 8 mesi del 2026 certificano un successo straordinario, che ci riempie di orgoglio e conferma la bontà del grande lavoro svolto finora”.

“I fatti smentiscono le polemiche”

“La forza di questi fatti inconfutabili – prosegue la Senatrice – smentisce clamorosamente le inutili e dannose polemiche della sinistra. Per mesi abbiamo assistito a uno sterile allarmismo: hanno parlato di fantomatici tagli di Ryanair e ci hanno attaccato con slogan ridicoli, loro che su quest’operazione dicevano che ‘volavano frottole’”.

“E sempre loro che, con la loro disastrosa gestione, avevano di fatto fatto chiudere il nostro aeroporto, abbandonandolo al suo destino. Oggi devono rassegnarsi all’evidenza”.

“Noi, grazie all’impegno costante del Ministro Matteo Salvini, unito alla determinazione e all’azione sinergica del Governatore Roberto Occhiuto e del Sindaco Cannizzaro, non solo abbiamo salvato l’aeroporto ‘Tito Minniti’, ma lo abbiamo definitivamente rilanciato”.

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“Da marzo 2027 il volo low cost quotidiano per Roma”

“Altro che disimpegno: non c’è nessun taglio, ma solo una continua espansione. Ci sono sempre più voli, sempre più collegamenti e quindi sempre più passeggeri”.

“A dimostrazione di questo, c’è una grande e attesissima novità: a partire da marzo 2027 avremo finalmente il volo diretto low-cost con Roma, operativo ogni giorno”.

“Questa è l’ennesima prova tangibile che sul nostro scalo sono in atto investimenti strategici e di lungo periodo”.

“Abbiamo tracciato una rotta chiara verso un futuro di reale crescita, sviluppo turistico ed economico per la nostra città e per tutta l’area dello Stretto”.