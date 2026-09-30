City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, torna la Fitwalking for AIL: camminata solidale per la ricerca

Sport, prevenzione e solidarietà sul Lungomare per sostenere la ricerca

30 Settembre 2026 - 15:33 | Comunicato stampa

Lungomare Falcomata Reggio Calabria Panorama 4 800x450

È tutto pronto per Fitwalking for AIL, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, giunto alla sua decima edizione e capace di coinvolgere, da Nord a Sud, 40 città italiane.

La sezione AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) “Alberto Neri” di Reggio Calabria e Vibo Valentia si sta preparando ad accogliere i partecipanti all’edizione 2026, che nella città calabrese dello Stretto si terrà domenica 4 ottobre.

Fitwalking for AIL è una camminata solidale non competitiva che celebra la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. L’evento, aperto a tutti, unisce sport e solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

Il percorso sul Lungomare Falcomatà

L’appuntamento a Reggio Calabria è previsto alle ore 09:00 presso il Villaggio AIL, punto di ritrovo e accoglienza allestito in viale Genoese Zerbi, nell’area adiacente la Stazione Lido.

Alle ore 10:00 è prevista una fase introduttiva con il riscaldamento, curata dagli istruttori qualificati Fausto Certomà (membro del Comitato Scientifico Nazionale per lo sviluppo del Fitwalking) e Piero Nunnari (membro istruttore di Mediterranea Fitwalking).

Alle ore 11:00 il gruppo dei partecipanti partirà seguendo un percorso ad anello attraverso il Lungomare Falcomatà, il Parco Urbano (ex Tempietto), la via Marina Bassa, Rada Giunchi, per poi arrivare all’È Hotel e tornare infine al punto di partenza.

La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende il kit gara, che verrà distribuito alla partenza. Ogni partecipante riceverà una sacca/zainetto, una t-shirt e due biscotti/snack.

Per rispettare l’ambiente con un approccio plastic-free, si raccomanda ai partecipanti di munirsi di borraccia con acqua.

Il Villaggio Ambiente e Salute

Anche quest’anno l’evento prevede il Villaggio Ambiente e Salute, uno spazio dedicato alla salute, alla prevenzione, al benessere e alla tutela dell’ambiente, con attività e iniziative rivolte a grandi e piccini.

Gli stand presenti saranno dedicati a:

  • servizio di check-up VEIN CHECK Virtuoso, con esame gratuito per la valutazione dell’insufficienza venosa, una condizione spesso associata a problematiche di circolazione e sensazione di pesantezza agli arti inferiori. Lo screening consente di monitorare e individuare tempestivamente eventuali segnali di insufficienza venosa o altre disfunzioni del sistema circolatorio;
  • servizio di Estetica Oncologica APEO, dedicato alla cura, alla dignità e al benessere delle persone in terapia oncologica, con consulenze gratuite e piccoli trattamenti mani;
  • servizio Benessere del Piede, con informazioni e indicazioni utili per camminare in modo corretto, ridurre il rischio di sovraccarichi e favorire una postura più equilibrata.

Camminare insieme per sostenere la ricerca

Iscriversi alla Fitwalking for AIL 2026 significa sostenere i progetti di ricerca e assistenza di AIL in favore dei pazienti ematologici, camminando insieme verso il futuro.

Sarà una giornata all’insegna della partecipazione e della solidarietà, nella quale chiunque potrà diventare testimone dell’iniziativa condividendo sui canali social di AIL una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi.

AIL invita cittadini, famiglie e associazioni a partecipare a una giornata dedicata ai valori della solidarietà, della prevenzione e del benessere.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

AILReggio Calabria Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?