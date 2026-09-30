Reggio, torna la Fitwalking for AIL: camminata solidale per la ricerca

È tutto pronto per Fitwalking for AIL, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, giunto alla sua decima edizione e capace di coinvolgere, da Nord a Sud, 40 città italiane.

La sezione AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) “Alberto Neri” di Reggio Calabria e Vibo Valentia si sta preparando ad accogliere i partecipanti all’edizione 2026, che nella città calabrese dello Stretto si terrà domenica 4 ottobre.

Fitwalking for AIL è una camminata solidale non competitiva che celebra la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. L’evento, aperto a tutti, unisce sport e solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

Il percorso sul Lungomare Falcomatà

L’appuntamento a Reggio Calabria è previsto alle ore 09:00 presso il Villaggio AIL, punto di ritrovo e accoglienza allestito in viale Genoese Zerbi, nell’area adiacente la Stazione Lido.

Alle ore 10:00 è prevista una fase introduttiva con il riscaldamento, curata dagli istruttori qualificati Fausto Certomà (membro del Comitato Scientifico Nazionale per lo sviluppo del Fitwalking) e Piero Nunnari (membro istruttore di Mediterranea Fitwalking).

Alle ore 11:00 il gruppo dei partecipanti partirà seguendo un percorso ad anello attraverso il Lungomare Falcomatà, il Parco Urbano (ex Tempietto), la via Marina Bassa, Rada Giunchi, per poi arrivare all’È Hotel e tornare infine al punto di partenza.

La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende il kit gara, che verrà distribuito alla partenza. Ogni partecipante riceverà una sacca/zainetto, una t-shirt e due biscotti/snack.

Per rispettare l’ambiente con un approccio plastic-free, si raccomanda ai partecipanti di munirsi di borraccia con acqua.

Il Villaggio Ambiente e Salute

Anche quest’anno l’evento prevede il Villaggio Ambiente e Salute, uno spazio dedicato alla salute, alla prevenzione, al benessere e alla tutela dell’ambiente, con attività e iniziative rivolte a grandi e piccini.

Gli stand presenti saranno dedicati a:

servizio di check-up VEIN CHECK Virtuoso , con esame gratuito per la valutazione dell’insufficienza venosa, una condizione spesso associata a problematiche di circolazione e sensazione di pesantezza agli arti inferiori. Lo screening consente di monitorare e individuare tempestivamente eventuali segnali di insufficienza venosa o altre disfunzioni del sistema circolatorio;

, con esame gratuito per la valutazione dell’insufficienza venosa, una condizione spesso associata a problematiche di circolazione e sensazione di pesantezza agli arti inferiori. Lo screening consente di monitorare e individuare tempestivamente eventuali segnali di insufficienza venosa o altre disfunzioni del sistema circolatorio; servizio di Estetica Oncologica APEO , dedicato alla cura, alla dignità e al benessere delle persone in terapia oncologica, con consulenze gratuite e piccoli trattamenti mani;

, dedicato alla cura, alla dignità e al benessere delle persone in terapia oncologica, con consulenze gratuite e piccoli trattamenti mani; servizio Benessere del Piede, con informazioni e indicazioni utili per camminare in modo corretto, ridurre il rischio di sovraccarichi e favorire una postura più equilibrata.

Camminare insieme per sostenere la ricerca

Iscriversi alla Fitwalking for AIL 2026 significa sostenere i progetti di ricerca e assistenza di AIL in favore dei pazienti ematologici, camminando insieme verso il futuro.

Sarà una giornata all’insegna della partecipazione e della solidarietà, nella quale chiunque potrà diventare testimone dell’iniziativa condividendo sui canali social di AIL una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi.

AIL invita cittadini, famiglie e associazioni a partecipare a una giornata dedicata ai valori della solidarietà, della prevenzione e del benessere.