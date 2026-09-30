Giacchetta: ‘Reggina sei la più forte. Lotito forse il migliore in Italia’

Era presente allo stadio in occasione di Reggina-Nuova Igea, lo abbiamo avuto ospite a CityNow il giorno dopo. L’indimenticato capitano Simone Giacchetta, ha parlato anche ai colleghi di Gazzetta del Sud: “La Reggina è la più forte del torneo. Al momento non sembra avere rivali. Quella di domenica è stata una prova importante. Un’altra formazione, che non fosse quella schierata da Marchionni, probabilmente avrebbe perso. L’Igea, soprattutto nel primo tempo, ha messo in difficoltà i padroni di casa, che però hanno saputo aspettare senza disunirsi. L’intervallo è stato fondamentale, perché al rientro in campo, come succede spesso alle “corazzate”, la Reggina ha preso il sopravvento, sbloccando la gara.

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Conosco bene Romairone e Marchionni: sono due eccellenti professionisti che non hanno bisogno dei miei consigli.

Giancarlo ha costruito un organico di alto livello, in piena sinergia con l’allenatore. I risultati parlano da soli. La rosa può contare su ottimi Under, tra i migliori del campionato. Non si poteva chiedere di meglio.

Claudio Lotito è un dirigente top, forse il migliore del calcio italiano. Lazio e Salernitana hanno beneficiato della sua gestione. In Campania ha riportato i granata in serie A, mentre a Roma ha rilevato un club pieno di debiti, conducendolo a conquistare sei trofei e garantendo, spesso, un posto tra le prime quattro, che significa partecipazione alla Champions League.

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A Reggio potrebbe ripetere lo stesso percorso fatto a Salerno. Se la situazione legata alla multiproprietà potrebbe frenare i progetti dell’imprenditore capitolino? No. Anche in questo caso Lotito troverà una soluzione.

A Capaci, contro il Trapani, non vedo come gli amaranto possano inciampare”.