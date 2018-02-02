Per la seconda volta, dopo la presentazione dell’azienda e dei propri prodotti nello stand della Regione Calabria a ridosso delle festività Natalizie, i soci fondatori Giuseppe Bellè e Francesco Anghelone si ripropongono in prima persona il 21.01.2018 al F.i.co Eataly World per esporre il loro progetto e far degustare i propri prodotti agli avventori dello straordinario palcoscenico della Fabbrica Italiana contadina, la degustazione unita all’informazione del delizioso frutto dell’Annona e dei sui derivati è stata un vero e proprio successo.

Numerosissimi visitatori incuriositi dalla gustosa prelibatezza, hanno letteralmente invaso lo stand, elogiando gli ideatori per la singolare idea che stanno sviluppando attorno a questo eccezionale frutto esclusivo della fascia costiera di Reggio Calabria.

Grande merito va inoltre alla Regione Calabria nella persona del Dott. Rosario Franco, referente della stessa al F.i.co Eataly World di Bologna che ha reso possibile ed ha dato la possibilità ai due giovani imprenditori di potersi affacciare a questo nuovo asset commerciale. Identico successo è stato riscosso nelle giornate del 22 e del 23 Gennaio 2018 al Sigep, il salone internazionale della gelateria e della pasticceria di Rimini.

E’ proprio li che in anteprima Giuseppe e Francesco in collaborazione con la prestigiosa Cremeria Sottozero di Reggio Calabria, hanno presentato il sorprendente nonché prelibatissimo Gelato all’Annona, frutto di una lunga e difficoltosa sperimentazione che Edulè ha affrontato nel corso degli ultimi mesi per dar vita ad un altro esclusivo e goloso prodotto della gamma Annona di Calabria.