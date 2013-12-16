Lapo Elkann e la Good Film portano in Italia il film scandalo “Nymphomaniac”

di Maria Carmela Di Marte – Uscirà a breve in Danimarca, precisamente il 25 Dicembre, il film scandalo che sta destando l’attenzione di pubblico, critici e cattolici, del regista Lars von Trier.

Il film “Nymphomaniac”, è un racconto di cinquant’anni di vita di una donna, quella della protagonista Joe, interpretata da Charlotte Gainsbourg, dagli appetiti sessuali insaziabili, convinta di essere una ninfomane, meglio definita una sesso-dipendente dal suo gruppo di sostegno psicologico. Se già la storia di per sé può destare scandalo a condire il tutto ci ha pensato il regista, con scene di sesso esplicito presenti in tutto il film per le quali si è servito di attori pornografici, i cui genitali sono stati inseriti digitalmente in scene che erano state già girate dagli altri protagonisti della pellicola. Il regista per il lancio del trailer del film ha già dato un assaggio di quello che il pubblico dovrà aspettarsi in scena: nudità, atti sessuali,orgasmi, frustini e tante polemiche all’orizzonte. Tutti i protagonisti del cast, composto da attori come Thurman, Shia LaBeouf, William Dafoe e Christian Slater, Jamie Bell ex Billy Elliot, nei manifesti promozionali sono stati rappresentati all’apice di un orgasmo.

E se qualcuno pensava che in Italia tutto ciò non sarebbe mai apparso, si sbagliava. Ci ha pensato Lapo Elkann, attraverso la Good Film, la società che possiede al 30% ,a far distribuire il film nelle nostre sale cinematografiche. Una pellicola all’insegna dello scandalo, del sesso e di tutti i risvolti emotivi che questo comporta. E se le critiche sono iniziate ancora prima dell’uscita del trailer, è anche vero che sul web è comparsa addirittura una petizione per richiederne la distribuzione in Italia. Anche questa volta, il regista Lars von Trier è riuscito a dividere l’opinione pubblica e a far parlare di sé, nonostante di linguaggio verbale ci sia ben poco nella sua pellicola. .