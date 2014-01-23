Nymphomaniac : l’uscita in Italia è prevista a Marzo 2014

di Alessandro Sica – Parliamo dell’attesissima pellicola di Lars von Trier che dopo aver suscitato innumerevoli polemiche approda nel nostro paese e sarà distribuita nelle sale dalla Good Films, società posseduta da Lapo Elkann e presieduta dalla sorella Ginevra. Possiamo finalmente godere anche noi nel vedere i “primi” tormenti della nymphomaniaca Charlotte Gainsbourg , perchè così ha deciso di fare il controverso regista danese, cioè di separare in due parti un corpus pensato come unico e nel quale esso trova un senso compiuto ,(anche a causa delle cinque ore di visione.)

Sopravvissuta a se stessa Joe racconta al suo salvatore la storia della sua vita e di come sia diventata ninfomane, la vediamo giovanissima avere amplessi ovunque e con chiunque.

Troviamo scene di sesso esplicito per la cui realizzazione il visionario e contemporaneo regista danese si è servito di attori porno, i cui genitali sono stati inseriti digitalmente nelle scene girate dagli altri protagonisti della pellicola. Chi ha avuto modo di vedere il film assicura che le immagini sono molto ‘hot’ sicuramente non usuali per un film definito ‘erotico’, ma che non scade nel volgare, un susseguirsi di situazioni e sensazioni incredibili, che alla fine lasciano l’amaro in bocca.

Il cast è selezionatissimo.

Tra gli altri protagonisti del film ci sono Uma Thurman, Shia LaBeouf, William Dafoe e Christian Slater, dove nei manifesti promozionali ciascuno di loro è stato immortalato all’apice di un orgasmo.

Se siete amanti quindi delle sensazioni forti , non vi rimane che aspettare l’uscita nelle sale.