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L’Arte di Nutrire: alta partecipazione e enorme coinvolgimento

Concerti, installazioni e momenti dedicati al cibo: L'Arte di Nutrire ha portato al Museo Capialbi di Vibo Valentia alta partecipazione, con le mostre aperte fino al 31 ottobre

23 Ottobre 2015 - 15:47 | di Federica Geria

Evento L'Arte di Nutrire al Museo Archeologico Nazionale Capialbi di Vibo Valentia

Nei giorni scorsi la kermesse L’Arte di Nutrire Gli aperitivi al museo, con l’installazione interattiva del “Collettivo LALA”, la rappresentazione Le figlie del Sole, vaudeville mitologico di Renato Nicolini (da Euripide, Apollonio Rodio e Károly Kerényi), lo Street Art Duo (giocolieri con trampoli e fuoco), applauditissimi concerti (Parafonè e Black Mamba) e piacevoli momenti dedicati al cibo, ha riscontrato alta partecipazione e enorme coinvolgimento facendo diventare il Museo Archeologico Nazionale “V. Capialbi” di Vibo Valentia un punto di riferimento per gli amanti del gusto e del Bello.

Restano ancora visitabili, fino al 31 ottobre 2015, la mostra Alimentazione e Archeologia, curata dal dottor Fabrizio Sudano, responsabile del museo vibonese e

le opere di Arte contemporanea degli artisti Antonio Schipani, Francesco Gabriele, Francesco Barilaro e Santo Caglioti nella collettiva Materia, curata dall’architetto Marilena Morabito, direttore artistico della rassegna.

L’iniziativa è stata indetta e organizzata dalla Regione Calabria; il Segretariato Regionale MiBACT, retto dal dottor Salvatore Patamia; il Polo Museale della Calabria, guidato dalla dottoressa Angela Tecce e da Expo e Territori con il supporto dell’amministrazione comunale vibonese.

In allegato: fotografie di Stefano Milazzo

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