Il reggino Giuseppe Fata con ‘Africa’ alla Milano Fashion Week

In occasione della Milano Fashion Week, l’artista calabrese Giuseppe Fata, conosciuto come l’ hair stylist delle dive e l’hair designer d’Alta Moda e direttore creativo dell’International Head Sculpture Fashion Designer, presenterà, durante l’evento “Fashion Art and More 4.0” e l’inaugurazione del multibrand store “Frame”, la new collection – head sculpture dal titolo “AFRICA”.

Un omaggio a Julius Kambarage Nyerere considerato una delle maggiori figure storiche del Novecento ed una delle personalità più importanti dell’Africa moderna insieme a Nelson Mandela. Una collezione straordinaria, glamour ed unica nel suo genere, ricca di spunti creativi. Per Giuseppe Fata, che deve la sua popolarità grazie alla vittoria di “The Golden Rose Of Paris” che lo ha consacrato designer d’alta moda, creare un cyberspace artistico su una testa significa rendere il pensiero aureo, pensiero culturale. Un gioco di rimandi, un corpo deittico ed ecco che la testa viene materializzata in musica pietrificata. La Testa Scultura crea un lavoro estetico che si professionalizza e l’espressione prende materia solo se si creano sentimenti effusi spazialmente.

Lo scopo di Giuseppe Fata è rendere visibile a tutti il mistero dei nostri pensieri, svelando quello che ognuno di noi non ha mai detto nella sua vita e vorrebbe dirlo con una Testa Scultura. L’artista, con la sua nuova collezione, sarà presente a diversi eventi collaterali legati alla Milano Fashion Week e realizzerà, per diversi magazine, shooting di moda con giovani fashion designer. Special Ambassador dell’International Head Sculpture sarà il principe Kevin Nyerere. Testimonial Andrea Perrone ed Ilaria Petruccelli, vincitrice di Top Fashion Model 2016 della Carmen Martorana Eventi. Make-Up Artist Dario Caminiti e press Alessandra Giulivo.