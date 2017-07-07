Risorse straordinarie per rafforzare la tutela del patrimonio arboreo comunale

«Reggio Calabria è tra le 4 città con maggiore verde procapite dell’intero stivale, grazie ai suoi 11.000 alberi e 230.000 mq di superficie verde. Con dei numeri così importanti che accrescono l’ambito delle nostre responsabilità, non si può che accogliere con favore la collaborazione proposta a mezzo stampa dal Prof. Zimbalatti, Direttore del Dipartimento di Agraria. Un valore aggiunto nell’ambito della già intensa cooperazione instaurata nel corso di questi anni dall’amministrazione Falcomatà con l’Università Mediterranea».

E’ quanto dichiara l’assessore all’Ambiente Giovanni Muraca che prosegue:

«L’apporto scientifico e la strumentazione offerta dall’Università Mediterranea non può che costituire un pregevole valore aggiunto, individuando un ambito di discussione e condivisione più ampio rispetto al tema della salvaguardia del patrimonio arboreo comunale e di realizzazione delle misure e degli interventi già programmati dall’amministrazione comunale a tutela del verde».

Il Piano di Gestione del Verde Urbano

Prosegue Muraca: «Immagino un sistema di consultazione permanente che possa integrare le azioni che l’Assessorato sta implementando grazie ai fondi straordinari del Patto per Reggio Calabria. Prima tra tutti l’innovativo Piano di Gestione del Verde Urbano, fondamentale strumento di programmazione per la gestione del patrimonio botanico della città, che consentirà, tra l’altro, di effettuare in modo sistematico la valutazione della stabilità delle alberature comunali, prevenendo i crolli».

Ed invero, nell’ambito della azione di pianificazione attuata dal settore Ambiente, l’Ente comunale procederà a breve alla pubblicazione di 2 bandi. Una misura è stata predisposta per la realizzazione delle potature straordinarie delle alberature comunali, l’altra per la lotta al punteruolo rosso, che a Reggio Calabria ha già consentito di salvare da morte certa le palme del centro storico della città.