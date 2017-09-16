L'associazione di volontariato chiede di accelerare i lavori dell'Arena Lido e dei teatri di Pellaro e Gallico per offrire più spazi agli artisti emergenti

La Cultura come motore di rinascita sociale ed economico della città di Reggio Calabria necessita di luoghi adibiti a tale scopo, meglio ancora se pubblici. Alla luce di questa considerazione, riteniamo sia urgente accelerare i lavori di ristrutturazione del secondo Teatro cittadino, l’Arena Lido, uno dei punti storici dell’arte reggina, così come i due teatri di Pellaro e Gallico.

Il completamento e la valorizzazione di queste opere sarebbe una grande spinta per i tanti artisti emergenti, che avrebbero finalmente maggiori spazi per coltivare la propria arte, ed attività legate alla crescita culturale in città. Ci auguriamo, quindi, che chi di dovere, si mobiliti al più presto per veicolare fondi ed impegno nella realizzazione di tali progetti.

Il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato