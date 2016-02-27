Incontriamoci Sempre organizza un workshop di Tamburello

Andrea Piccioni presenta il suo metodo 'Tamburello Totale': tecniche, notazione e conteggio del sud dell’India, adatto a principianti e avanzati

5 Marzo Stazione FS S.Caterina (Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato)

“Tamburello Totale”

Tecniche e concetti per lo sviluppo del Tamburello Moderno. a cura di ANDREA PICCIONI

Obiettivi

Scopo del Workshop è di presentare e sviluppare il metodo creato da Andrea Piccioni “TAMBURELLO TOTALE”

Metodo

Il Workshop ha la finalità di sviluppare il Tamburello secondo una concezione “globale”, incorporando concetti e tecniche provenienti da diverse aree geografiche in un’ottica di sviluppo a 360°, con l’obiettivo di applicare lo strumento in qualunque ciclo ritmico e genere musicale.

A tal scopo sarà dato ampio risalto alla relazione individuale con il tamburello attraverso l’impugnatura, la respirazione, l’articolazione e le linee di propagazione dell’energia per ottenere il massimo senza stressare o affaticare inutilmente il nostro corpo. A seguire verranno analizzate tecniche espressamente concepite dall’autore, all’interno di cicli ritmici via via più complessi ed articolati, che saranno poi applicate in composizioni per solo ed ensemble di tamburelli. Non ultimo verrà presentato ed analizzato il sistema di notazione per tamburello elaborato da Andrea. Ampio risalto verrà dato all’analisi delle tecniche di conteggio e vocalizzazione del sud dell’india (Solkattu). Tutte le tecniche sono frutto di una rielaborazione da parte di Andrea, in questo senso il workshop può essere affrontato indifferentemente da principianti ed avanzati.

Materiali

Un tamburello di diametro compreso fra i 25 ed i 40 cm, possibilmente senza alcun tipo di impugnatura o manico.

Il necessario per scrivere e prendere appunti

Un registratore audio (facoltativo)

Abbigliamento comodo

VIDEO: al termine della lezione sarà possibile fare dei video riepilogativi della lezione

Struttura del workshop