Incontriamoci Sempre organizza un workshop di Tamburello
Andrea Piccioni presenta il suo metodo 'Tamburello Totale': tecniche, notazione e conteggio del sud dell’India, adatto a principianti e avanzati
27 Febbraio 2016 - 15:28 | di Redazione
5 Marzo Stazione FS S.Caterina (Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato)
“Tamburello Totale”
Tecniche e concetti per lo sviluppo del Tamburello Moderno. a cura di ANDREA PICCIONI
Obiettivi
Scopo del Workshop è di presentare e sviluppare il metodo creato da Andrea Piccioni “TAMBURELLO TOTALE”
Metodo
Il Workshop ha la finalità di sviluppare il Tamburello secondo una concezione “globale”, incorporando concetti e tecniche provenienti da diverse aree geografiche in un’ottica di sviluppo a 360°, con l’obiettivo di applicare lo strumento in qualunque ciclo ritmico e genere musicale.
A tal scopo sarà dato ampio risalto alla relazione individuale con il tamburello attraverso l’impugnatura, la respirazione, l’articolazione e le linee di propagazione dell’energia per ottenere il massimo senza stressare o affaticare inutilmente il nostro corpo. A seguire verranno analizzate tecniche espressamente concepite dall’autore, all’interno di cicli ritmici via via più complessi ed articolati, che saranno poi applicate in composizioni per solo ed ensemble di tamburelli. Non ultimo verrà presentato ed analizzato il sistema di notazione per tamburello elaborato da Andrea. Ampio risalto verrà dato all’analisi delle tecniche di conteggio e vocalizzazione del sud dell’india (Solkattu). Tutte le tecniche sono frutto di una rielaborazione da parte di Andrea, in questo senso il workshop può essere affrontato indifferentemente da principianti ed avanzati.
Materiali
- Un tamburello di diametro compreso fra i 25 ed i 40 cm, possibilmente senza alcun tipo di impugnatura o manico.
- Il necessario per scrivere e prendere appunti
- Un registratore audio (facoltativo)
- Abbigliamento comodo
- VIDEO: al termine della lezione sarà possibile fare dei video riepilogativi della lezione
Struttura del workshop
- Tecniche di warm-up
- Tecniche di conteggio e vocalizzazione del sud dell’india (Solkattu)
- Equilibrio, assi, articolazioni e gestione della forza
- Tecniche avanzate e sviluppo dei rulli
- Sviluppo della mano sinistra, indipendenza ed accenti di sonagli
- Struttura ed analisi del solo
- Composizioni
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