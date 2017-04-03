L’associazione New Deal lancia la campagna di tesseramento 2017

Appuntamento da non lasciarsi sfuggire per tutti gli universitari reggini questa sera, 3 aprile dalle ore 19.30, presso la sede dell’Associazione universitaria New Deal, in Via Filippini, 71, per lanciare la nuova campagna di tesseramento 2017.

La serata New Deal’s comics: Red Edition

Il tema della serata è “New Deal’s comics: Red Edition”, tantissime sorprese vi attendono nel mondo dei fumetti con un tocco di #Red e, a seguire, un ricco aperitivo per iniziare insieme al meglio il nuovo anno associativo.

Un’iniziativa riproposta con l’intento di questo giovane team, parte attiva della comunità accademica Mediterranea da nove anni, di far conoscere più possibile a colleghi, amici e territorio una realtà caratterizzata dalla voglia di realizzare qualcosa di positivo e costruttivo per gli studenti e, di conseguenza, per l’ambiente che li circonda, promuovendo una partecipazione motivata e consapevole. Obiettivo comune è supportare orgogliosamente la scelta di restare a studiare a Reggio Calabria, affrontando il percorso universitario con uno spirito maggiormente dinamico che vada oltre la basilare alternanza fra lezioni ed esami, ad esempio attraverso iniziative formative alternative o ludiche.

I vantaggi per i soci

I soci, attraverso la tessera, avranno la possibilità di usufruire di circa trenta convenzioni presso varie attività commerciali della città oltre ad avere un canale privilegiato di accesso a tutte le iniziative associative. La tessera, infatti, si aggiunge ai servizi che l’Associazione si è sempre occupata di offrire agli studenti, come l’assistenza per le iscrizioni universitarie, la compilazione del modello ISEE, incontri con esperti per formulare un buon metodo di studio e varie altre conferenze, progetti che facciano sperimentare ai ragazzi contesti diversi, approfondire nuove tematiche arricchendo il proprio bagaglio culturale, ma anche viaggi e attività di intrattenimento, in sede e non, tutto sempre gratuitamente!

Per ulteriori info, è possibile contattare l’Associazione scrivendo una mail a newdealrc@gmail.com o visitando la pagina Facebook –

Il Presidente Ass. New Deal: F.to Filippo Mallamaci