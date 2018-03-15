L’associazione Nuova Solidarietà organizza il dibattito ‘GAP e territorio’
Venerdì 16 marzo a Catona incontro-dibattito sul gioco d'azzardo patologico con il sindaco Falcomatà e l'assessore Nucera, promosso da Nuova Solidarietà
15 Marzo 2018 - 15:22 | di Eva Curatola
L’associazione Socio Culturale di volontariato Nuova Solidarietà in collaborazione con l’associazione di volontariato il Tralcio, Venerdì 16 Marzo a Catona alle ore 18:30, presso il salone della “Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore”, promuove l’incontro-dibattito dal tema: “GAP E TERRITORIO”.
Moderato dal giornalista di “in-cammino.com” Giuseppe Rosario Princi si discuterà con il Sindaco della città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Welfare Nucera Lucia Anita, Don Antonino Iannò parroco di Arghillà, la psicologa responsabile semi-residenziale del Ce.Re.So. la dott.ssa Angela Modaffari e la responsabile della associazione il Tralcio Mariella Quattrone.
Si rende noto inoltre che il suddetto dibattito fa parte di una serie di attività promosse dal progetto “Dal Circolo in Circolo” finanziato da “Fondazione con il Sud” al fine di sensibilizzare la popolazione del Comune di Reggio Calabria sul gioco d’azzardo patologico.
Ufficio stampa Nuova Solidarietà
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