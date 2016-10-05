Guida della Matricola per gli studenti con l’associazione universitaria New Deal

L’Associazione universitaria New Deal, come ogni anno, ha accolto gli studenti del primo anno dei corsi afferenti al Dipartimento DiGiEc con la distribuzione della nona edizione della Guida della Matricola: un servizio, fra i tanti di assistenza, che si pone l’obiettivo di rendere più agevole il primo impatto con un contesto di fatto ancora sconosciuto e diffondere efficacemente le principali informazioni necessarie all’ottimale organizzazione del proprio percorso universitario.

A ciò si unisce, per quanto riguardo la fase di inizio anno accademico, il servizio di assistenza per le iscrizioni e, in seguito, l’organizzazione di incontri con esperti (ad esempio, legati all’impostazione di un corretto metodo di studio) e varie altre conferenze o progetti che facciano sperimentare ai ragazzi contesti diversi, approfondire svariate tematiche arricchendo il proprio bagaglio culturale, ma anche viaggi e attività di intrattenimento, in sede e non, tutto sempre gratuitamente!

Augurando, quindi, il migliore avvio di carriera universitaria a tutti i nuovi colleghi, speriamo di poter essere per loro un valido punto di riferimento, per vivere insieme con propositività ed entusiasmo questi anni e non limitandoci all’alternanza lezioni-esami.

Per ulteriori info, è possibile contattare l’Associazione scrivendo una mail a newdealrc@gmail.com o visitando la pagina Facebook