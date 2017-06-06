Laterale Film Festival: al San Nicola di Cosenza tre giorni di cinema indipendente

Promuovere il cinema sperimentale riportandolo al centro della cultura cosentina. É questo l’obiettivo di Laterale: un festival di cinema indipendente, nei mezzi e nel linguaggio, che unisce giovani autori da tutto il mondo.

L’idea nasce da un gruppo di cosentini appassionati, che nell’ottobre scorso hanno dato vita all’Associazione Culturale Kamen e al primo festival internazionale non competitivo di cinema sperimentale nella città di Cosenza. La raccolta di adesioni, attraverso il sito internet e le piattaforme dedicate fa registrare da subito numeri più che notevoli: più di 3.000 cortometraggi in sei mesi, alcuni dei quali già accreditati nell’ambito di Festival Internazionali come l’olandese Euregion Shorts, il Calcutta International Cult Film Festival, il messicano Festival de Cine de Autor o, per restare in Italia, il Lucca Film Festival.

Migliaia di giovani autori da tutto il mondo

Da Roma a Londra, da Teheran a Lisbona da Sofia a New York, migliaia di giovani autori hanno condiviso le loro opere, realizzate in assenza di grandi mezzi economici, ma in piena autonomia creativa e con una visione artistica ben definita: l’idea che il cinema sia linguaggio prima che industria, che sia comunicazione condivisa, che possa ingaggiare il pubblico nella sperimentazione artistica e nella sua scoperta.

Contro l’idea che tutto sia già detto, già visto, fatto e sentito: la metafora utilizzata dal Laterale Film Festival è quella di una macchina per esplorare l’invisibile, alla scoperta di visioni innovative e originali fuori dai modi convenzionali di fare cinema. Il risultato è la selezione di 30 lavori low-budget o no-budget che interpretano al meglio l’idea del cinema laterale: un cinema che vive della centralità delle immagini come strumento di ricerca, individuale e collettiva. Una bussola per orientarsi nei modi di fare cinema oggi e domani, che non si rivolge ad un pubblico di nicchia ma, al contrario, vuole essere guida e riferimento in uno spazio di condivisione libero e stimolante. Un vero e proprio laboratorio artistico condiviso che parte dall’intimità della sala, per cui è stato scelto il Cinema San Nicola: un ambiente raccolto, spesso considerato ai margini della vita cinematografica cittadina, ma che esprime al meglio l’artigianalità e la qualità del cinema sperimentale e che ha un trascorso storico proprio in questo senso.

Il Laterale Film Festival è un’iniziativa nata dal basso e sostenuta da poche realtà cittadine che hanno creduto in questo esperimento. Con il patrocinio del Comune di Cosenza, i corti selezionati saranno proiettati nei giorni 12, 13 e 14 Giugno. I biglietti gratuiti sono disponibili su Eventbrite.