“Un caloroso augurio, da parte del Consiglio degli Studenti, di buon lavoro al nuovo Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Professor Santo Marcello Zimbone. Il largo consenso che il professor Zimbone ha ricevuto, unito alle sue indiscusse qualità, sono il migliore viatico per un percorso foriero di successi alla guida dell’Ateneo reggino, sempre più centrale nei processi di crescita e sviluppo locale. Non posso dimenticare, infine di ringraziare il Professore Pasquale Catanoso per il contributo offerto in questi anni in cui ha ricoperto la carica di Rettore”.