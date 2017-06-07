L’Automobile Club RC si distingue alla XIV giornata dello Sport

Grande successo per l’Automobile Club Reggio Calabria che, alla XIV giornata dello Sport, ha partecipato organizzando corsi di guida sicura per i bambini che hanno potuto mettere in pratica quanto acquisito nel corso teorico. I piccoli cimentandosi alla guida di mini-quad in un circuito cittadino appositamente predisposto per loro, hanno trascorso piacevoli ore all’aperto seguiti da esperti del settore.

Per consentire ai bambini di rapportarsi con la viabilità cittadina, l’AC Reggio Calabria ha realizzato i principali segnali stradali collocandoli all’interno del circuito e con l’aiuto del delegato CSAI Domenico Plutino che si è prestato a svolgere il ruolo di vigile, sono state sciorinate nozioni basilari del codice stradale.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Automobile Club RC Santo Alfonso Martorano che ha aggiunto: “I nostri piccoli e non solo, hanno partecipato ad una grande festa dello sport che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Siamo riusciti ad organizzare un ricchissimo programma grazie al quale abbiamo dato ai nostri giovani l’opportunità di cimentarsi e vivere lo sport”.

I 250 bambini alla fine, sono stati premiati con attestati di partecipazione e invitati ai prossimi eventi dell’Automobile Club RC organizzati con le scuole di ogni ordine e grado.

La manifestazione ha registrato una grande affluenza di pubblico e sull’onda di questo successo, l’Automobile Club di Reggio Calabria si prefigge di realizzare altri eventi che coinvolgeranno sia i bambini che gli adulti nel rispetto della propria mission in materia di sicurezza stradale.