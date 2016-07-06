L’Avis e Iamu.it per l’appello ai donatori nella stagione estiva

L’Avis comunale di Reggio Calabria rinnova, come ogni anno, l’appello ai donatori di sangue e ai cittadini. Il loro contributo diventa particolarmente prezioso soprattutto nella stagione estiva in cui, essendo periodo di ferie e di partenze, la necessità di sacche di sangue ed emoderivati per chi è malato non diminuisce ma aumenta.

L’emergenza estiva e la relativa campagna di comunicazione promossa da Avis Giovani e Iamu.it saranno al centro della conferenza stampa che si terrà venerdì 8 luglio alle ore 10 presso la sala “Gaetano Calipari” della sede dell’Avis comunale reggina, sezione “Evelina Plutino Giuffrè”, sita sul corso Garibaldi al numero 585.

Interverranno Antonio Romeo, presidente dell’Avis comunale di Reggio Calabria, Antonio Gervasi, primario ff del Servizio immunotrasfusionale (sit) degli Ospedali Riuniti di Reggo Calabria, Mimmo Nisticò, consigliere regionale Avis Calabria, Marco Nisticò e Lucia Romeo, responsabili Avis Giovani, e Sergio Conti, direttore di Iamu.it. Non potrà essere presente, perché fuori sede, Enrica Pacchiano, responsabile struttura semplice sangue intero del sit.